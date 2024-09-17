Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, заявил Лукашенко
Лукашенко: нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны, заявил президент Александр Лукашенко, выступая на мероприятии ко Дню народного единства, его речь транслировал Первый информационный телеканал.
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"Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война", — сказал глава государства.
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Как рассказал Лукашенко, по информации спецслужб, беглые белорусские оппозиционеры встретились с американскими представителями, которые предупредили, что "с середины сентября по начало ноября США ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева".
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"Им нужна эскалация, поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации. Речь не о вступлении вооруженных сил нашей страны в боевые действия — мы этого никогда не сделаем, если только чужой сапог не ступит на нашу землю, — а об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территорию Беларуси вплоть до атак на приграничную инфраструктуру", — пояснил глава государства.
Таким образом, США указали Киеву атаковать белорусскую инфраструктуру на границе, если возникнут такие обстоятельства, добавил он.
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При этом, по словам Лукашенко, у Белоруссии и Украины есть договоренности не афишировать случаи нарушения воздушного пространства беспилотниками, хотя на территории республики уже находили украинские дроны.
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"Один нашли аж под Бобруйском. Это были украинские беспилотники. <…> Мы договорились. Почему тогда кукловоды из Вашингтона их толкают к противостоянию с Беларусью?" — задался вопросом президент.
В августе Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. Несколько целей сбили, остальные БПЛА "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся дроны уничтожили в Ярославской области. Белорусский лидер назвал произошедшее провокацией, заметив, что такие действия не останутся без ответа.
В Белоруссии дислоцированы российские ракетные комплексы "Искандер". Лукашенко сообщал, что они снаряжены ракетами с ядерными боеголовками и подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием.
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