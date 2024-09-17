https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973245921.html

Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, заявил Лукашенко

Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.09.2024

Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, заявил Лукашенко

Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны, заявил президент Александр Лукашенко, выступая на мероприятии ко Дню народного единства,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:32

2024-09-17T18:32

2024-09-17T19:31

в мире

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны, заявил президент Александр Лукашенко, выступая на мероприятии ко Дню народного единства, его речь транслировал Первый информационный телеканал."Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война", — сказал глава государства.По его оценке, Белоруссия может стать местом эскалации конфликта между Россией и Украиной, именно к этому ситуацию подталкивают США.Как рассказал Лукашенко, по информации спецслужб, беглые белорусские оппозиционеры встретились с американскими представителями, которые предупредили, что "с середины сентября по начало ноября США ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева"."Им нужна эскалация, поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации. Речь не о вступлении вооруженных сил нашей страны в боевые действия — мы этого никогда не сделаем, если только чужой сапог не ступит на нашу землю, — а об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территорию Беларуси вплоть до атак на приграничную инфраструктуру", — пояснил глава государства.Таким образом, США указали Киеву атаковать белорусскую инфраструктуру на границе, если возникнут такие обстоятельства, добавил он.При этом, по словам Лукашенко, у Белоруссии и Украины есть договоренности не афишировать случаи нарушения воздушного пространства беспилотниками, хотя на территории республики уже находили украинские дроны."Один нашли аж под Бобруйском. Это были украинские беспилотники. <…> Мы договорились. Почему тогда кукловоды из Вашингтона их толкают к противостоянию с Беларусью?" — задался вопросом президент.В августе Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. Несколько целей сбили, остальные БПЛА "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся дроны уничтожили в Ярославской области. Белорусский лидер назвал произошедшее провокацией, заметив, что такие действия не останутся без ответа.В Белоруссии дислоцированы российские ракетные комплексы "Искандер". Лукашенко сообщал, что они снаряжены ракетами с ядерными боеголовками и подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием.

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968401204.html

https://ria.ru/20240818/minsk-1966934293.html

https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973244619.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко