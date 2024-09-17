https://ria.ru/20240917/lugansk-1973117659.html

Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров

Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров - РИА Новости, 17.09.2024

Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров

Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале призвал жителей Луганска быть бдительными и меньше времени проводить на улице из-за смога и дыма, вызванных... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:29

2024-09-17T10:29

2024-09-17T10:58

луганск

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале призвал жителей Луганска быть бдительными и меньше времени проводить на улице из-за смога и дыма, вызванных масштабными пожарами в регионе.Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог."Смог и запах гари из-за сильных пожаров на территории республики достигли Луганска. Призываю жителей задымленных районов столицы меньше времени проводить на улице, а если есть необходимость выйти из дома - пользоваться влажными медицинскими масками. Пейте больше чистой воды, почаще проветривайте и увлажняйте помещения", - написал Пасечник.Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и осторожными, а в случае обнаружения очагов возгорания незамедлительно сообщать о них в МЧС, МВД или городскую администрацию."Беспрекословно выполняйте команды и рекомендации спасателей и ни в коем случае не поддавайтесь панике… Пожарные продолжают круглосуточно тушить очаги возгорания в регионе, несмотря на сложные погодные условия. Им помогают военные и местные жители. Не сомневаюсь, что вместе мы справимся со стихией", - сказал Пасечник.

https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html

https://ria.ru/20240917/pozhar-1973084620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганск, луганская народная республика, происшествия