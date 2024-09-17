https://ria.ru/20240917/lugansk-1973117659.html
Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров
Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров - РИА Новости, 17.09.2024
Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров
Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале призвал жителей Луганска быть бдительными и меньше времени проводить на улице из-за смога и дыма, вызванных... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:29
2024-09-17T10:29
2024-09-17T10:58
луганск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале призвал жителей Луганска быть бдительными и меньше времени проводить на улице из-за смога и дыма, вызванных масштабными пожарами в регионе.Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог."Смог и запах гари из-за сильных пожаров на территории республики достигли Луганска. Призываю жителей задымленных районов столицы меньше времени проводить на улице, а если есть необходимость выйти из дома - пользоваться влажными медицинскими масками. Пейте больше чистой воды, почаще проветривайте и увлажняйте помещения", - написал Пасечник.Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и осторожными, а в случае обнаружения очагов возгорания незамедлительно сообщать о них в МЧС, МВД или городскую администрацию."Беспрекословно выполняйте команды и рекомендации спасателей и ни в коем случае не поддавайтесь панике… Пожарные продолжают круглосуточно тушить очаги возгорания в регионе, несмотря на сложные погодные условия. Им помогают военные и местные жители. Не сомневаюсь, что вместе мы справимся со стихией", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973084620.html
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика, происшествия
Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров
Жителей Луганска призвали к осторожности смога, вызванного природными пожарами
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале
призвал жителей Луганска быть бдительными и меньше времени проводить на улице из-за смога и дыма, вызванных масштабными пожарами в регионе.
Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР
. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.
"Смог и запах гари из-за сильных пожаров на территории республики достигли Луганска. Призываю жителей задымленных районов столицы меньше времени проводить на улице, а если есть необходимость выйти из дома - пользоваться влажными медицинскими масками. Пейте больше чистой воды, почаще проветривайте и увлажняйте помещения", - написал Пасечник.
Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и осторожными, а в случае обнаружения очагов возгорания незамедлительно сообщать о них в МЧС, МВД или городскую администрацию.
"Беспрекословно выполняйте команды и рекомендации спасателей и ни в коем случае не поддавайтесь панике… Пожарные продолжают круглосуточно тушить очаги возгорания в регионе, несмотря на сложные погодные условия. Им помогают военные и местные жители. Не сомневаюсь, что вместе мы справимся со стихией", - сказал Пасечник.