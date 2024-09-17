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Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров - РИА Новости, 17.09.2024
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10:29 17.09.2024 (обновлено: 10:58 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/lugansk-1973117659.html
Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров
Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров - РИА Новости, 17.09.2024
Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров
Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале призвал жителей Луганска быть бдительными и меньше времени проводить на улице из-за смога и дыма, вызванных... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:29
2024-09-17T10:58
луганск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале призвал жителей Луганска быть бдительными и меньше времени проводить на улице из-за смога и дыма, вызванных масштабными пожарами в регионе.Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог."Смог и запах гари из-за сильных пожаров на территории республики достигли Луганска. Призываю жителей задымленных районов столицы меньше времени проводить на улице, а если есть необходимость выйти из дома - пользоваться влажными медицинскими масками. Пейте больше чистой воды, почаще проветривайте и увлажняйте помещения", - написал Пасечник.Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и осторожными, а в случае обнаружения очагов возгорания незамедлительно сообщать о них в МЧС, МВД или городскую администрацию."Беспрекословно выполняйте команды и рекомендации спасателей и ни в коем случае не поддавайтесь панике… Пожарные продолжают круглосуточно тушить очаги возгорания в регионе, несмотря на сложные погодные условия. Им помогают военные и местные жители. Не сомневаюсь, что вместе мы справимся со стихией", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html
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луганск, луганская народная республика, происшествия
Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Жителей Луганска призвали к осторожности из-за пожаров

Жителей Луганска призвали к осторожности смога, вызванного природными пожарами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале призвал жителей Луганска быть бдительными и меньше времени проводить на улице из-за смога и дыма, вызванных масштабными пожарами в регионе.
Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.
"Смог и запах гари из-за сильных пожаров на территории республики достигли Луганска. Призываю жителей задымленных районов столицы меньше времени проводить на улице, а если есть необходимость выйти из дома - пользоваться влажными медицинскими масками. Пейте больше чистой воды, почаще проветривайте и увлажняйте помещения", - написал Пасечник.
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Пожары в ЛНР могли быть поджогом, заявил Мирошник
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Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и осторожными, а в случае обнаружения очагов возгорания незамедлительно сообщать о них в МЧС, МВД или городскую администрацию.
"Беспрекословно выполняйте команды и рекомендации спасателей и ни в коем случае не поддавайтесь панике… Пожарные продолжают круглосуточно тушить очаги возгорания в регионе, несмотря на сложные погодные условия. Им помогают военные и местные жители. Не сомневаюсь, что вместе мы справимся со стихией", - сказал Пасечник.
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ЛуганскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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