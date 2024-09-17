https://ria.ru/20240917/livan-1973292181.html
Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось
Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось - РИА Новости, 17.09.2024
Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось
Число пострадавших в результате массового подрыва пейджеров в разных районах Ливана возросло до четырех тысяч, погибших - до 11 человек, заявил министр... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:06
2024-09-17T23:06
2024-09-17T23:15
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате массового подрыва пейджеров в разных районах Ливана возросло до четырех тысяч, погибших - до 11 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд в эфире телеканала аль-Джадид."Число жертв возросло до 11, раненых - превысило 4 тысячи, тяжело раненых - 400 человек", - сказал Абъяд.
https://ria.ru/20240917/livan-1973279015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось
Минздрав Ливана: при подрыве пейджеров погибли 11 человек, около 4 тыс ранены