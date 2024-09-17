https://ria.ru/20240917/livan-1973292181.html

Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось

Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось - РИА Новости, 17.09.2024

Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось

Число пострадавших в результате массового подрыва пейджеров в разных районах Ливана возросло до четырех тысяч, погибших - до 11 человек, заявил министр... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T23:06

2024-09-17T23:06

2024-09-17T23:15

ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате массового подрыва пейджеров в разных районах Ливана возросло до четырех тысяч, погибших - до 11 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд в эфире телеканала аль-Джадид."Число жертв возросло до 11, раненых - превысило 4 тысячи, тяжело раненых - 400 человек", - сказал Абъяд.

https://ria.ru/20240917/livan-1973279015.html

ливан

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире