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Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось - РИА Новости, 17.09.2024
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23:06 17.09.2024 (обновлено: 23:15 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/livan-1973292181.html
Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось
Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось - РИА Новости, 17.09.2024
Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось
Число пострадавших в результате массового подрыва пейджеров в разных районах Ливана возросло до четырех тысяч, погибших - до 11 человек, заявил министр... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:06
2024-09-17T23:15
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате массового подрыва пейджеров в разных районах Ливана возросло до четырех тысяч, погибших - до 11 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд в эфире телеканала аль-Джадид."Число жертв возросло до 11, раненых - превысило 4 тысячи, тяжело раненых - 400 человек", - сказал Абъяд.
https://ria.ru/20240917/livan-1973279015.html
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ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось

Минздрав Ливана: при подрыве пейджеров погибли 11 человек, около 4 тыс ранены

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате массового подрыва пейджеров в разных районах Ливана возросло до четырех тысяч, погибших - до 11 человек, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд в эфире телеканала аль-Джадид.
«
"Число жертв возросло до 11, раненых - превысило 4 тысячи, тяжело раненых - 400 человек", - сказал Абъяд.
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Вчера, 20:59
 
ЛиванДетонация сотен пейджеров в ЛиванеВ мире
 
 
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