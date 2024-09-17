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"Хезболла" возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль - РИА Новости, 17.09.2024
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19:20 17.09.2024 (обновлено: 19:36 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/livan-1973259840.html
"Хезболла" возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль
"Хезболла" возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль - РИА Новости, 17.09.2024
"Хезболла" возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль
Шиитское ливанское движение "Хезболлах" возложило на Израиль всю ответственность за взрывы пейджеров, подтвердив гибель нескольких человек и пригрозив... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:20
2024-09-17T19:36
израиль
ливан
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
бейрут
в мире
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Шиитское ливанское движение "Хезболлах" возложило на Израиль всю ответственность за взрывы пейджеров, подтвердив гибель нескольких человек и пригрозив "возмездием", говорится в заявлении пресс-службы движения.Во вторник ливанские СМИ сообщили, что сотни человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации множества устройств."Изучив все текущие факты, данные и имеющуюся информацию о гнусном нападении, произошедшем сегодня днем, мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за эту преступную агрессию, которая также затронула мирных жителей и привела к гибели нескольких человек и получению большим количеством людей различных ранений… Этот вероломный и преступный враг непременно получит свое справедливое возмездие за эту гнусную агрессию..." - говорится в заявлении.
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израиль, ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, бейрут, в мире
Израиль, Ливан, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Бейрут, В мире
"Хезболла" возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль

"Хезболла" пригрозила Израилю возмездием за массовые взрывы пейджеров в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Шиитское ливанское движение "Хезболлах" возложило на Израиль всю ответственность за взрывы пейджеров, подтвердив гибель нескольких человек и пригрозив "возмездием", говорится в заявлении пресс-службы движения.
Во вторник ливанские СМИ сообщили, что сотни человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации множества устройств.
"Изучив все текущие факты, данные и имеющуюся информацию о гнусном нападении, произошедшем сегодня днем, мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за эту преступную агрессию, которая также затронула мирных жителей и привела к гибели нескольких человек и получению большим количеством людей различных ранений… Этот вероломный и преступный враг непременно получит свое справедливое возмездие за эту гнусную агрессию..." - говорится в заявлении.
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ИзраильЛиванХезболлаДетонация сотен пейджеров в ЛиванеБейрутВ мире
 
 
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