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МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке из-за детонации пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024
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19:13 17.09.2024 (обновлено: 19:36 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html
МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке из-за детонации пейджеров
МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке из-за детонации пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024
МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке из-за детонации пейджеров
Детонация пейджеров в разных районах Ливана, в результате которых пострадали тысячи граждан, стала причиной кибератаки со стороны Израиля, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:13
2024-09-17T19:36
в мире
ливан
израиль
хезболла
бейрут
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Детонация пейджеров в разных районах Ливана, в результате которых пострадали тысячи граждан, стала причиной кибератаки со стороны Израиля, сообщается в заявлении МИД Ливана."МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, который привел к детонации большого числа пейджеров в разных районах Ливана, что стало причиной гибели восьми человек и ранений тысяч граждан", - говорится в заявлении.Ранее во вторник ливанское национальное агентство NNA сообщило, что десятки человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Бейрут, Детонация сотен пейджеров в Ливане
МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке из-за детонации пейджеров

МИД Ливана после детонации сотен пейджеров обвинил Израиль в кибератаке

© AP Photo / Bassam MasriЛюди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Bassam Masri
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Детонация пейджеров в разных районах Ливана, в результате которых пострадали тысячи граждан, стала причиной кибератаки со стороны Израиля, сообщается в заявлении МИД Ливана.
"МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, который привел к детонации большого числа пейджеров в разных районах Ливана, что стало причиной гибели восьми человек и ранений тысяч граждан", - говорится в заявлении.
Ранее во вторник ливанское национальное агентство NNA сообщило, что десятки человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Вчера, 19:31
 
В миреЛиванИзраильХезболлаБейрутДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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