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Ливан назвал детонацию пейджеров актом израильской агрессии - РИА Новости, 17.09.2024
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18:54 17.09.2024 (обновлено: 20:00 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/livan-1973251632.html
Ливан назвал детонацию пейджеров актом израильской агрессии
Ливан назвал детонацию пейджеров актом израильской агрессии - РИА Новости, 17.09.2024
Ливан назвал детонацию пейджеров актом израильской агрессии
Детонация пейджеров в различных районах Ливана стала актом агрессии со стороны Израиля, заявил министр информации республики Зияд Макари. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:54
2024-09-17T20:00
в мире
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
израиль
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БЕЙРУТ, 17 сен — РИА Новости. Детонация пейджеров в различных районах Ливана стала актом агрессии со стороны Израиля, заявил министр информации республики Зияд Макари.&quot;Глава правительства ознакомил министров с первичными данными по расследованию, кабинет министров подтвердил свое осуждение израильской агрессии, которая представляет собой опасное посягательство на суверенитет Ливана и откровенное преступление&quot;, — подчеркнул он.В свою очередь, ливанское шиитское движение "Хезболла" также возложило ответственность за случившееся на Израиль и пригрозило возмездием.Сегодня ливанское национальное агентство NNA сообщило о массовых взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны. Как отмечалось, детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".По последним данным местного Минздрава, погибли восемь человек, включая одного ребенка. Число раненых превысило 2,8 тысячи, из них двести находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Как сообщили в дипмиссии, он получил незначительные ранения.Министерство здравоохранения потребовало от больниц перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи. Кроме того, владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.По данным некоторых СМИ, эти устройства использует ливанское шиитское движение "Хезболла" как закрытую систему связи, наименее подверженную взлому и прослушиванию.
https://ria.ru/20240917/livan-1973235348.html
https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html
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в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, израиль
В мире, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Израиль
Ливан назвал детонацию пейджеров актом израильской агрессии

Власти Ливана предварительно оценивают детонацию пейджеров как агрессию Израиля

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 17 сен — РИА Новости. Детонация пейджеров в различных районах Ливана стала актом агрессии со стороны Израиля, заявил министр информации республики Зияд Макари.
«

"Глава правительства ознакомил министров с первичными данными по расследованию, кабинет министров подтвердил свое осуждение израильской агрессии, которая представляет собой опасное посягательство на суверенитет Ливана и откровенное преступление", — подчеркнул он.

Автомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Власти Ливана заявили, что больницы готовы к приему пострадавших
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В свою очередь, ливанское шиитское движение "Хезболла" также возложило ответственность за случившееся на Израиль и пригрозило возмездием.
Сегодня ливанское национальное агентство NNA сообщило о массовых взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны. Как отмечалось, детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".
По последним данным местного Минздрава, погибли восемь человек, включая одного ребенка. Число раненых превысило 2,8 тысячи, из них двести находятся в тяжелом состоянии.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке из-за детонации пейджеров
Вчера, 19:13
В числе пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Как сообщили в дипмиссии, он получил незначительные ранения.
Министерство здравоохранения потребовало от больниц перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи. Кроме того, владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.
По данным некоторых СМИ, эти устройства использует ливанское шиитское движение "Хезболла" как закрытую систему связи, наименее подверженную взлому и прослушиванию.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ: в ЦАХАЛ предложили создать буферную зону на юге Ливана
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