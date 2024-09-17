https://ria.ru/20240917/livan-1973250792.html

При детонации пейджеров в Ливане тяжело пострадали 200 человек

При детонации пейджеров в Ливане тяжело пострадали 200 человек - РИА Новости, 17.09.2024

При детонации пейджеров в Ливане тяжело пострадали 200 человек

Тяжелые ранения в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана получили более 200 человек, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:51

2024-09-17T18:51

2024-09-17T19:45

ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245099_0:243:1600:1143_1920x0_80_0_0_ffd452fe95e2cb2a921ca28a0363b5e4.jpg

БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Тяжелые ранения в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана получили более 200 человек, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд в ходе пресс-конференции."На данный момент оперативный штаб ЧС минздрава зафиксировал более 2,8 тысячи пострадавших, среди них 200 в тяжелом состоянии", - сказал Абъяд.

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

ливан

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2024

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ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире