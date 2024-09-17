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При детонации пейджеров в Ливане тяжело пострадали 200 человек - РИА Новости, 17.09.2024
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18:51 17.09.2024 (обновлено: 19:45 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/livan-1973250792.html
При детонации пейджеров в Ливане тяжело пострадали 200 человек
При детонации пейджеров в Ливане тяжело пострадали 200 человек - РИА Новости, 17.09.2024
При детонации пейджеров в Ливане тяжело пострадали 200 человек
Тяжелые ранения в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана получили более 200 человек, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:51
2024-09-17T19:45
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Тяжелые ранения в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана получили более 200 человек, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд в ходе пресс-конференции."На данный момент оперативный штаб ЧС минздрава зафиксировал более 2,8 тысячи пострадавших, среди них 200 в тяжелом состоянии", - сказал Абъяд.
https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html
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ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
При детонации пейджеров в Ливане тяжело пострадали 200 человек

Миндздрав Ливана: 200 человек получили тяжелые ранения при детонации пейджеров

© AP Photo / Bassam MasriЛюди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Bassam Masri
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Тяжелые ранения в результате детонации пейджеров в разных районах Ливана получили более 200 человек, заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд в ходе пресс-конференции.
"На данный момент оперативный штаб ЧС минздрава зафиксировал более 2,8 тысячи пострадавших, среди них 200 в тяжелом состоянии", - сказал Абъяд.
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ЛиванДетонация сотен пейджеров в ЛиванеВ мире
 
 
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