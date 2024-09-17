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В Ливане сообщили о сотнях пострадавших от детонации пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024
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17:33 17.09.2024 (обновлено: 19:00 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/livan-1973228681.html
В Ливане сообщили о сотнях пострадавших от детонации пейджеров
В Ливане сообщили о сотнях пострадавших от детонации пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024
В Ливане сообщили о сотнях пострадавших от детонации пейджеров
В разных районах Ливана сотни человек получили ранения при взрыве пейджеров, сообщил местный телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:33
2024-09-17T19:00
ливан
в мире
бейрут
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 17 сен — РИА Новости. В разных районах Ливана сотни человек получили ранения при взрыве пейджеров, сообщил местный телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда.&quot;Сотни раненых в результате детонации пейджеров в Ливане&quot;, — указано в материале.По данным СМИ, больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими.Сегодня ливанское национальное агентство NNA сообщило о массовых взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и в других районах страны. Как отмечалось, детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".Среди пострадавших — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.Министерство здравоохранения потребовало от больниц перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи. Кроме того, владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.МВД попросило жителей страны не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости, чтобы избежать пробок на дорогах — для оперативного передвижения карет скорой помощи.По данным некоторых СМИ, пейджеры использует шиитское ливанское движение "Хезболла" как закрытую систему связи, наименее подверженную взлому и прослушиванию.
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РИА Новости
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4.7
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Детонация пейджеров в пригороде Бейрута
Десятки людей пострадали при детонации пейджеров в пригороде столицы Ливана Бейрута. Такие устройства до сих пор используются членами движения "Хезболлах" в закрытой системе связи. Что послужило причиной одновременной детонации, пока не известно.
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ливан, в мире, бейрут, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
Ливан, В мире, Бейрут, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Ливане сообщили о сотнях пострадавших от детонации пейджеров

Минздрав Ливана сообщил о пострадавших от детонации пейджеров в разных районах

Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 17 сен — РИА Новости. В разных районах Ливана сотни человек получили ранения при взрыве пейджеров, сообщил местный телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда.
«

"Сотни раненых в результате детонации пейджеров в Ливане", — указано в материале.

© Кадр видео из соцсетейАвтомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Автомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте
По данным СМИ, больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими.
Сегодня ливанское национальное агентство NNA сообщило о массовых взрывах пейджеров в южном пригороде Бейрута и в других районах страны. Как отмечалось, детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия".
Среди пострадавших — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.
© Фото : соцсетиМесто детонации пейджеров в Бейруте
Место детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : соцсети
Место детонации пейджеров в Бейруте
Министерство здравоохранения потребовало от больниц перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи. Кроме того, владельцев пейджеров призвали немедленно избавиться от них.
МВД попросило жителей страны не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости, чтобы избежать пробок на дорогах — для оперативного передвижения карет скорой помощи.
По данным некоторых СМИ, пейджеры использует шиитское ливанское движение "Хезболла" как закрытую систему связи, наименее подверженную взлому и прослушиванию.
© AP Photo / Hussein MallaПолицейские обследуют автомобиль в Бейруте после детонации пейджеров
Полицейские обследуют автомобиль в Бейруте после детонации пейджеров - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Полицейские обследуют автомобиль в Бейруте после детонации пейджеров
 
ЛиванВ миреБейрутХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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