Больницы в Ливане переводят в экстренный режим после детонации пейджеров
Минздрав Ливана призвал больницы к готовности из-за взрывов пейджеров
Кадр видео детонации пейджеров в пригороде Бейрута
Кадр видео детонации пейджеров в пригороде Бейрута
БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранение Ливана призвало все больницы в стране перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи после десятков случаев детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны, сообщается в заявлении министерства здравоохранения во вторник.
"Министерство здравоохранения требует от больниц в разных районах страны перейти в максимальный режим готовности по оказанию экстренной помощи и призывает всех владельцев пейджеров немедленно избавиться от устройств", - написано в заявлении.
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Премьер-министр временного правительства Ливана Наджиб Микати на собрании кабинета министров после поступления сообщений о чрезвычайных ситуациях с подрывом пейджеров в разных районах страны потребовал от министра здравоохранения покинуть собрание и проконтролировать работу экстренных служб подведомственных ливанскому минздраву.
Ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила, что пейджерами пользовались члены движения "Хезболлах", десятки раненых в результате детонации устройств - из их числа.
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