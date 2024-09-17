https://ria.ru/20240917/livan-1973219350.html

Больницы в Ливане переводят в экстренный режим после детонации пейджеров

Больницы в Ливане переводят в экстренный режим после детонации пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024

Больницы в Ливане переводят в экстренный режим после детонации пейджеров

Министерство здравоохранение Ливана призвало все больницы в стране перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи после десятков случаев РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:00

2024-09-17T17:00

2024-09-17T17:35

в мире

ливан

бейрут

наджиб микати

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранение Ливана призвало все больницы в стране перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи после десятков случаев детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны, сообщается в заявлении министерства здравоохранения во вторник. "Министерство здравоохранения требует от больниц в разных районах страны перейти в максимальный режим готовности по оказанию экстренной помощи и призывает всех владельцев пейджеров немедленно избавиться от устройств", - написано в заявлении. Премьер-министр временного правительства Ливана Наджиб Микати на собрании кабинета министров после поступления сообщений о чрезвычайных ситуациях с подрывом пейджеров в разных районах страны потребовал от министра здравоохранения покинуть собрание и проконтролировать работу экстренных служб подведомственных ливанскому минздраву. Ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила, что пейджерами пользовались члены движения "Хезболлах", десятки раненых в результате детонации устройств - из их числа.

https://ria.ru/20240806/smartfon-1964299662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, бейрут, наджиб микати, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане