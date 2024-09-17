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Больницы в Ливане переводят в экстренный режим после детонации пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024
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17:00 17.09.2024 (обновлено: 17:35 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/livan-1973219350.html
Больницы в Ливане переводят в экстренный режим после детонации пейджеров
Больницы в Ливане переводят в экстренный режим после детонации пейджеров - РИА Новости, 17.09.2024
Больницы в Ливане переводят в экстренный режим после детонации пейджеров
Министерство здравоохранение Ливана призвало все больницы в стране перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи после десятков случаев РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:00
2024-09-17T17:35
в мире
ливан
бейрут
наджиб микати
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранение Ливана призвало все больницы в стране перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи после десятков случаев детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны, сообщается в заявлении министерства здравоохранения во вторник. "Министерство здравоохранения требует от больниц в разных районах страны перейти в максимальный режим готовности по оказанию экстренной помощи и призывает всех владельцев пейджеров немедленно избавиться от устройств", - написано в заявлении. Премьер-министр временного правительства Ливана Наджиб Микати на собрании кабинета министров после поступления сообщений о чрезвычайных ситуациях с подрывом пейджеров в разных районах страны потребовал от министра здравоохранения покинуть собрание и проконтролировать работу экстренных служб подведомственных ливанскому минздраву. Ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила, что пейджерами пользовались члены движения "Хезболлах", десятки раненых в результате детонации устройств - из их числа.
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в мире, ливан, бейрут, наджиб микати, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Бейрут, Наджиб Микати, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Больницы в Ливане переводят в экстренный режим после детонации пейджеров

Минздрав Ливана призвал больницы к готовности из-за взрывов пейджеров

Кадр видео детонации пейджеров в пригороде Бейрута
Кадр видео детонации пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Кадр видео детонации пейджеров в пригороде Бейрута
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БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранение Ливана призвало все больницы в стране перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи после десятков случаев детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута и других районах страны, сообщается в заявлении министерства здравоохранения во вторник.
"Министерство здравоохранения требует от больниц в разных районах страны перейти в максимальный режим готовности по оказанию экстренной помощи и призывает всех владельцев пейджеров немедленно избавиться от устройств", - написано в заявлении.
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Премьер-министр временного правительства Ливана Наджиб Микати на собрании кабинета министров после поступления сообщений о чрезвычайных ситуациях с подрывом пейджеров в разных районах страны потребовал от министра здравоохранения покинуть собрание и проконтролировать работу экстренных служб подведомственных ливанскому минздраву.
Ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила, что пейджерами пользовались члены движения "Хезболлах", десятки раненых в результате детонации устройств - из их числа.
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В миреЛиванБейрутНаджиб МикатиХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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