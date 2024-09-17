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Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области
Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области - РИА Новости, 17.09.2024
Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области
Игорь Артамонов, победивший на выборах губернатора Липецкой области, вступил в должность главы региона, сообщили в правительстве области. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:48
2024-09-17T11:48
2024-09-17T11:55
политика
липецкая область
игорь артамонов
выборы в россии — 2024
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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Игорь Артамонов, победивший на выборах губернатора Липецкой области, вступил в должность главы региона, сообщили в правительстве области."Игорь Артамонов официально вступил в должность губернатора Липецкой области. Он принёс присягу на верность региону и его жителям. Поклялся добросовестно исполнять возложенные обязанности", - сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.Игорь Артамонов 2 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области. 8 сентября 2019 года победил на выборах главы региона и через несколько дней вступил в должность.В сентябре 2024 года Игорь Артамонов победил на выборах губернатора Липецкой области, набрав 80,38% голосов избирателей при явке 57,28%.
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политика, липецкая область, игорь артамонов, выборы в россии — 2024
Политика, Липецкая область, Игорь Артамонов, Выборы в России — 2024
Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области
Игорь Артамонов официально вступил в должность главы Липецкой области