https://ria.ru/20240917/lipetsk-1973133514.html

Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области

Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области - РИА Новости, 17.09.2024

Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области

Игорь Артамонов, победивший на выборах губернатора Липецкой области, вступил в должность главы региона, сообщили в правительстве области. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:48

2024-09-17T11:48

2024-09-17T11:55

политика

липецкая область

игорь артамонов

выборы в россии — 2024

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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Игорь Артамонов, победивший на выборах губернатора Липецкой области, вступил в должность главы региона, сообщили в правительстве области."Игорь Артамонов официально вступил в должность губернатора Липецкой области. Он принёс присягу на верность региону и его жителям. Поклялся добросовестно исполнять возложенные обязанности", - сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.Игорь Артамонов 2 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области. 8 сентября 2019 года победил на выборах главы региона и через несколько дней вступил в должность.В сентябре 2024 года Игорь Артамонов победил на выборах губернатора Липецкой области, набрав 80,38% голосов избирателей при явке 57,28%.

https://ria.ru/20240909/artamonov-1971076204.html

липецкая область

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политика, липецкая область, игорь артамонов, выборы в россии — 2024