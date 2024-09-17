Рейтинг@Mail.ru
Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 17.09.2024 (обновлено: 11:55 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/lipetsk-1973133514.html
Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области
Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области - РИА Новости, 17.09.2024
Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области
Игорь Артамонов, победивший на выборах губернатора Липецкой области, вступил в должность главы региона, сообщили в правительстве области. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:48
2024-09-17T11:55
политика
липецкая область
игорь артамонов
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970239629_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1114b3a4db7a1b4eee4e1c315449e96e.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Игорь Артамонов, победивший на выборах губернатора Липецкой области, вступил в должность главы региона, сообщили в правительстве области."Игорь Артамонов официально вступил в должность губернатора Липецкой области. Он принёс присягу на верность региону и его жителям. Поклялся добросовестно исполнять возложенные обязанности", - сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.Игорь Артамонов 2 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области. 8 сентября 2019 года победил на выборах главы региона и через несколько дней вступил в должность.В сентябре 2024 года Игорь Артамонов победил на выборах губернатора Липецкой области, набрав 80,38% голосов избирателей при явке 57,28%.
https://ria.ru/20240909/artamonov-1971076204.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970239629_84:0:1507:1067_1920x0_80_0_0_cf852490d5ec03fdc7840b58bafd44cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, липецкая область, игорь артамонов, выборы в россии — 2024
Политика, Липецкая область, Игорь Артамонов, Выборы в России — 2024
Артамонов вступил в должность губернатора Липецкой области

Игорь Артамонов официально вступил в должность главы Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиИгорь Артамонов
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Игорь Артамонов, победивший на выборах губернатора Липецкой области, вступил в должность главы региона, сообщили в правительстве области.
"Игорь Артамонов официально вступил в должность губернатора Липецкой области. Он принёс присягу на верность региону и его жителям. Поклялся добросовестно исполнять возложенные обязанности", - сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.
Игорь Артамонов 2 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области. 8 сентября 2019 года победил на выборах главы региона и через несколько дней вступил в должность.
В сентябре 2024 года Игорь Артамонов победил на выборах губернатора Липецкой области, набрав 80,38% голосов избирателей при явке 57,28%.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Биография Игоря Артамонова
9 сентября, 04:40
 
ПолитикаЛипецкая областьИгорь АртамоновВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала