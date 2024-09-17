https://ria.ru/20240917/lazareva-1973090288.html
Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента
Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента - РИА Новости, 17.09.2024
Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента
Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* считает, что из-за внесения ее в реестр иностранных агентов она не может осуществлять свою профессиональную... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T04:29
2024-09-17T04:29
2024-09-17T04:29
татьяна лазарева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958756933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0df2ec67e0d47ef8ae1f5f87c8e5995.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* считает, что из-за внесения ее в реестр иностранных агентов она не может осуществлять свою профессиональную деятельность, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В данном случае имеется место быть нарушение профессиональных прав и невозможность осуществления профессиональной деятельности. Вынесение такого распоряжения является дискриминацией", - сказано в документах. Также в документах утверждается, что решением о внесении телеведущей в реестр "нарушено право на осуществление профессиональной деятельности, так как она обязана маркировать свои сообщения и материалы, обязана раскрывать сведения обо всех финансовых операциях, а также обо всех мероприятиях". В документах уточняется, что благодаря сведениям, предоставленным Роскомнадзором и министерством юстиции РФ, был установлен факт работы Лазаревой* в качестве актрисы украинского шоу "Байрактар News", которое выпускает "Студия квартал-95", а также зафиксированы факты поддержки осуществляемой ей политической деятельности иностранными источниками и иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, выражающейся в предоставлении Лазаревой* площадки для продвижения антироссийских взглядов. Кроме того, она получала иностранное финансирование. Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года. Ранее ее дважды штрафовали за отсутствие маркировки в соцсетях на 40 и 30 тысяч рублей соответственно. В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Ранее МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240917/inoagent-1973089681.html
https://ria.ru/20240916/poperechnyy-1973006451.html
https://ria.ru/20240916/inoagent-1972878064.html
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татьяна лазарева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Татьяна Лазарева, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента
Лазарева считает, что статус иноагента не дает ей вести профессиональную работу
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* считает, что из-за внесения ее в реестр иностранных агентов она не может осуществлять свою профессиональную деятельность, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В данном случае имеется место быть нарушение профессиональных прав и невозможность осуществления профессиональной деятельности. Вынесение такого распоряжения является дискриминацией", - сказано в документах.
Также в документах утверждается, что решением о внесении телеведущей в реестр "нарушено право на осуществление профессиональной деятельности, так как она обязана маркировать свои сообщения и материалы, обязана раскрывать сведения обо всех финансовых операциях, а также обо всех мероприятиях".
В документах уточняется, что благодаря сведениям, предоставленным Роскомнадзором
и министерством юстиции РФ
, был установлен факт работы Лазаревой* в качестве актрисы украинского шоу "Байрактар News", которое выпускает "Студия квартал-95", а также зафиксированы факты поддержки осуществляемой ей политической деятельности иностранными источниками и иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, выражающейся в предоставлении Лазаревой* площадки для продвижения антироссийских взглядов. Кроме того, она получала иностранное финансирование.
Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года. Ранее ее дважды штрафовали за отсутствие маркировки в соцсетях на 40 и 30 тысяч рублей соответственно.
В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете).
Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Ранее МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг
внес ее в реестр террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента