https://ria.ru/20240917/lazareva-1973090288.html

Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента

Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента - РИА Новости, 17.09.2024

Лазарева* считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента

Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* считает, что из-за внесения ее в реестр иностранных агентов она не может осуществлять свою профессиональную... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T04:29

2024-09-17T04:29

2024-09-17T04:29

татьяна лазарева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958756933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0df2ec67e0d47ef8ae1f5f87c8e5995.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* считает, что из-за внесения ее в реестр иностранных агентов она не может осуществлять свою профессиональную деятельность, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В данном случае имеется место быть нарушение профессиональных прав и невозможность осуществления профессиональной деятельности. Вынесение такого распоряжения является дискриминацией", - сказано в документах. Также в документах утверждается, что решением о внесении телеведущей в реестр "нарушено право на осуществление профессиональной деятельности, так как она обязана маркировать свои сообщения и материалы, обязана раскрывать сведения обо всех финансовых операциях, а также обо всех мероприятиях". В документах уточняется, что благодаря сведениям, предоставленным Роскомнадзором и министерством юстиции РФ, был установлен факт работы Лазаревой* в качестве актрисы украинского шоу "Байрактар News", которое выпускает "Студия квартал-95", а также зафиксированы факты поддержки осуществляемой ей политической деятельности иностранными источниками и иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, выражающейся в предоставлении Лазаревой* площадки для продвижения антироссийских взглядов. Кроме того, она получала иностранное финансирование. Лазарева* была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года. Ранее ее дважды штрафовали за отсутствие маркировки в соцсетях на 40 и 30 тысяч рублей соответственно. В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Ранее МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240917/inoagent-1973089681.html

https://ria.ru/20240916/poperechnyy-1973006451.html

https://ria.ru/20240916/inoagent-1972878064.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна лазарева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия