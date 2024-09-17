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Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР - РИА Новости, 17.09.2024
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17:28 17.09.2024 (обновлено: 17:37 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/lavrov-1973226355.html
Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР
Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР - РИА Новости, 17.09.2024
Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, обсудил с ней развитие двусторонних отношений, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:28
2024-09-17T17:37
пхеньян
россия
политика
сергей лавров
брикс
цой сон хи
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, обсудил с ней развитие двусторонних отношений, сообщили в российском МИД."Семнадцатого сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров встретился с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, находившейся в Москве по пути в Санкт-Петербург для участия в первом Женском Форуме БРИКС на полях четвертого Евразийского женского форума. Главы внешнеполитических ведомств России и КНДР воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по путям развития двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в сообщении.Как уточняет внешнеполитическое ведомство, Лавров поздравил Цой Сон Хи с отмечаемым во вторник в Корее традиционным праздником урожая Чхусок и пожелал ей плодотворной и насыщенной поездки в Санкт-Петербург.
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пхеньян, россия, политика, сергей лавров, брикс, цой сон хи, санкт-петербург, москва
Пхеньян, Россия, Политика, Сергей Лавров, БРИКС, Цой Сон Хи, Санкт-Петербург, Москва
Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР

Лавров обсудил с главой МИД КНДР вопросы развития отношений Москвы и Пхеньяна

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, обсудил с ней развитие двусторонних отношений, сообщили в российском МИД.
"Семнадцатого сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров встретился с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, находившейся в Москве по пути в Санкт-Петербург для участия в первом Женском Форуме БРИКС на полях четвертого Евразийского женского форума. Главы внешнеполитических ведомств России и КНДР воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по путям развития двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в сообщении.
Как уточняет внешнеполитическое ведомство, Лавров поздравил Цой Сон Хи с отмечаемым во вторник в Корее традиционным праздником урожая Чхусок и пожелал ей плодотворной и насыщенной поездки в Санкт-Петербург.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин рассказал об укреплении партнерства с КНДР
9 сентября, 09:52
 
ПхеньянРоссияПолитикаСергей ЛавровБРИКСЦой Сон ХиСанкт-ПетербургМосква
 
 
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