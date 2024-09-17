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Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР

Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР - РИА Новости, 17.09.2024

Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, обсудил с ней развитие двусторонних отношений, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:28

2024-09-17T17:28

2024-09-17T17:37

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, обсудил с ней развитие двусторонних отношений, сообщили в российском МИД."Семнадцатого сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров встретился с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, находившейся в Москве по пути в Санкт-Петербург для участия в первом Женском Форуме БРИКС на полях четвертого Евразийского женского форума. Главы внешнеполитических ведомств России и КНДР воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по путям развития двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в сообщении.Как уточняет внешнеполитическое ведомство, Лавров поздравил Цой Сон Хи с отмечаемым во вторник в Корее традиционным праздником урожая Чхусок и пожелал ей плодотворной и насыщенной поездки в Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20240909/kndr-1971527578.html

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Дарья Буймова

пхеньян, россия, политика, сергей лавров, брикс, цой сон хи, санкт-петербург, москва