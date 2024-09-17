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Латвия подняла в воздух патруль НАТО из-за стаи птиц

Латвия подняла в воздух патруль НАТО из-за стаи птиц - РИА Новости, 17.09.2024

Латвия подняла в воздух патруль НАТО из-за стаи птиц

Военно-воздушные силы Латвии в четверг сообщили, что подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта со стороны белорусской... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:44

2024-09-17T17:44

2024-09-17T17:44

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Военно-воздушные силы Латвии в четверг сообщили, что подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта со стороны белорусской границы, который оказался стаей птиц. "Сегодня утром, 17 сентября, около 09.00 (совпадает с мск - ред.) вблизи границы Латвии ВВС обнаружили неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Даугавпилсского района. В воздух были подняты истребители миссии патрулирования воздушного пространства НАТО, которые осуществляли обследование соответствующей местности. В воздушном пространстве Латвии подозрительных объектов обнаружено не было", - говорится в сообщении пресс-службы латвийской армии. Как уточнило в военно-воздушных силах Латвии агентство LETA, "приборы наблюдения за воздушным пространством восприняли как летающий объект стаю птиц". В начале сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утверждал, что на территорию страны якобы упал российский военный беспилотник. Командующий латвийской армией Леонид Калниньш позднее заявил, что беспилотник прибыл из воздушного пространства Белоруссии, по информации от партнеров по НАТО, его целью не была Латвия.

https://radiosputnik.ru/20240812/belorussiya-1965796493.html

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в мире, латвия, белоруссия, эдгарс ринкевичс, нато