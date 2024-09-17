https://ria.ru/20240917/kredity-1973082390.html

СМИ: ЕС может привлечь для Киева новые крупные кредиты без участия США

СМИ: ЕС может привлечь для Киева новые крупные кредиты без участия США - РИА Новости, 17.09.2024

СМИ: ЕС может привлечь для Киева новые крупные кредиты без участия США

Евросоюз готовится привлечь для Киева новые кредиты на сумму до 40 миллиардов евро без участия США, желая обойти вето Венгрии на продление заморозки активов... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T00:27

2024-09-17T00:27

2024-09-17T00:27

паоло джентилони

сергей лавров

россия

сша

саудовская аравия

дмитрий песков

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Евросоюз готовится привлечь для Киева новые кредиты на сумму до 40 миллиардов евро без участия США, желая обойти вето Венгрии на продление заморозки активов России, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на три источника, участвующие в обсуждениях. Ранее председательствующая в Совете ЕС Венгрия уже исключала из повестки заседания постпредов стран союза вопрос об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на обслуживание и погашение кредитов для помощи Киеву. В ходе обсуждения постпреды должны заслушать Еврокомиссию по ее кредитному предложению. Тогда в Еврокомиссии, комментируя РИА Новости ситуацию, заявили, что предложение еще не готово и работа над ним продолжается. При этом собеседник агентства подчеркивал, что ЕС и страны G7 намерены предоставить Украине такой кредит до конца года. "ЕС готовится предоставить до 40 миллиардов евро новых кредитов для Украины к концу этого года вне зависимости от участия США... Односторонний шаг происходит на фоне опасений в Брюсселе, что Венгрия помешает блоку предоставить гарантии, которые нужны США для участия в схеме с замороженными активами... Брюссель должен начать работу над любой альтернативой в течение нескольких недель, поскольку такой шаг будет зависеть от полномочий, которые истекают в конце года", - сообщает газета в понедельник. Издание, ссылаясь на проект законодательного предложения, отмечает, что ЕС может привлечь несколько миллиардов евро в виде кредитов к концу 2024 года. Газета указывает, что такой шаг, расширяющий существующую программу помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единогласия, что поможет преодолеть вето Венгрии. Чиновники сообщили газете, что окончательная цифра может составить от 20 до 40 миллиардов евро и будет установлена Еврокомиссией после консультаций с государствами-членами. При этом чиновники добавили, что речь идет об альтернативе изначальной схеме с участием США, которая остается основным планом на случай, если Будапешт сохранит свое вето до президентских выборов в Штатах в ноябре. Издание добавило, что представитель правительства Венгрии сообщил в понедельник послам ЕС в Брюсселе, что проблему с продлением придется решать после выборов в США. В прошлый четверг директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что страны "Большой семерки" (G7) до сих пор не согласовали условия и параметры предоставления Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов с замороженных российских активов. Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, пока нет единого мнения по этому вопросу. В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца этого года. После официального внесения предложения ЕК оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием комиссии, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии. При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972237880.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972232231.html

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971865455.html

https://ria.ru/20240830/pomosch-1969548680.html

россия

сша

саудовская аравия

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паоло джентилони, сергей лавров, россия, сша, саудовская аравия, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, g7