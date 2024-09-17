https://ria.ru/20240917/krasnoyarsk-1973208595.html
Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали
Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали - РИА Новости, 17.09.2024
Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали
Еще двое фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, арестованы в Красноярске, восемь подозреваемых из РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:17
2024-09-17T16:17
2024-09-17T16:38
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Еще двое фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, арестованы в Красноярске, восемь подозреваемых из девяти являются медиками, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального главка СК РФ Лариса Нейланд.Региональный СК сообщал, что подозреваемые предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались. Первого задержанного, врача скорой помощи, ранее во вторник арестовали на два месяца."Всем фигурантам избрали меру пресечения. Троих арестовали, одному назначили домашний арест, остальным – запрет на определенные действия. Всем мера пресечения избрана на два месяца", - сказала Нейланд.Как уточнила официальный представитель СК, все фигуранты – действующие медики, кроме одной женщины, которая официально не трудоустроена.
https://ria.ru/20240916/otravlenie-1972951592.html
https://ria.ru/20240506/mladenets-1944089174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали
СК сообщил об аресте трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Еще двое фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, арестованы в Красноярске, восемь подозреваемых из девяти являются медиками, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального главка СК РФ Лариса Нейланд.
Региональный СК
сообщал, что подозреваемые предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались. Первого задержанного, врача скорой помощи, ранее во вторник арестовали на два месяца.
"Всем фигурантам избрали меру пресечения. Троих арестовали, одному назначили домашний арест, остальным – запрет на определенные действия. Всем мера пресечения избрана на два месяца", - сказала Нейланд.
Как уточнила официальный представитель СК, все фигуранты – действующие медики, кроме одной женщины, которая официально не трудоустроена.