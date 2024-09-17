Рейтинг@Mail.ru
Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 17.09.2024 (обновлено: 16:38 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/krasnoyarsk-1973208595.html
Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали
Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали - РИА Новости, 17.09.2024
Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали
Еще двое фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, арестованы в Красноярске, восемь подозреваемых из РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:17
2024-09-17T16:38
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Еще двое фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, арестованы в Красноярске, восемь подозреваемых из девяти являются медиками, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального главка СК РФ Лариса Нейланд.Региональный СК сообщал, что подозреваемые предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались. Первого задержанного, врача скорой помощи, ранее во вторник арестовали на два месяца."Всем фигурантам избрали меру пресечения. Троих арестовали, одному назначили домашний арест, остальным – запрет на определенные действия. Всем мера пресечения избрана на два месяца", - сказала Нейланд.Как уточнила официальный представитель СК, все фигуранты – действующие медики, кроме одной женщины, которая официально не трудоустроена.
https://ria.ru/20240916/otravlenie-1972951592.html
https://ria.ru/20240506/mladenets-1944089174.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_91:0:1152:796_1920x0_80_0_0_eb66199471eaf7c629ac1c2ca082c9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали

СК сообщил об аресте трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Еще двое фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, арестованы в Красноярске, восемь подозреваемых из девяти являются медиками, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального главка СК РФ Лариса Нейланд.
Региональный СК сообщал, что подозреваемые предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались. Первого задержанного, врача скорой помощи, ранее во вторник арестовали на два месяца.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Москве задержали поставщика еды после отравлений в социальной столовой
16 сентября, 13:32
"Всем фигурантам избрали меру пресечения. Троих арестовали, одному назначили домашний арест, остальным – запрет на определенные действия. Всем мера пресечения избрана на два месяца", - сказала Нейланд.
Как уточнила официальный представитель СК, все фигуранты – действующие медики, кроме одной женщины, которая официально не трудоустроена.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу
6 мая, 11:32
 
ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала