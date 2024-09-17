https://ria.ru/20240917/krasnoyarsk-1973208595.html

Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали

Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали - РИА Новости, 17.09.2024

Трех фигурантов дела о смерти от капельниц в Красноярске арестовали

Еще двое фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, арестованы в Красноярске, восемь подозреваемых из РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:17

2024-09-17T16:17

2024-09-17T16:38

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 17 сен – РИА Новости. Еще двое фигурантов дела о гибели от капельниц пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, арестованы в Красноярске, восемь подозреваемых из девяти являются медиками, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального главка СК РФ Лариса Нейланд.Региональный СК сообщал, что подозреваемые предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались. Первого задержанного, врача скорой помощи, ранее во вторник арестовали на два месяца."Всем фигурантам избрали меру пресечения. Троих арестовали, одному назначили домашний арест, остальным – запрет на определенные действия. Всем мера пресечения избрана на два месяца", - сказала Нейланд.Как уточнила официальный представитель СК, все фигуранты – действующие медики, кроме одной женщины, которая официально не трудоустроена.

https://ria.ru/20240916/otravlenie-1972951592.html

https://ria.ru/20240506/mladenets-1944089174.html

красноярск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)