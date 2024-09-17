https://ria.ru/20240917/koruptsiya-1973197571.html

Суд вынес приговор экс-замминистра природных ресурсов Республики Алтай

Суд вынес приговор экс-замминистра природных ресурсов Республики Алтай - РИА Новости, 17.09.2024

Суд вынес приговор экс-замминистра природных ресурсов Республики Алтай

Бывший замминистра природных ресурсов Республики Алтай получил 7 лет колонии за коррупцию, его взяли под стражу в зале суда, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:38

2024-09-17T15:38

2024-09-17T15:38

происшествия

россия

республика алтай

горно-алтайск

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 17 сен – РИА Новости. Бывший замминистра природных ресурсов Республики Алтай получил 7 лет колонии за коррупцию, его взяли под стражу в зале суда, сообщили в СУСК РФ по региону. "Собранные следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай. Он признан судом виновным в совершении должностных преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий - 3 эпизода), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь идет о Сергее Растворове. Следствием и судом установлено, что с декабря 2021 года по февраль 2022 года в Горно-Алтайске обвиняемый, занимая должность замминистра природных ресурсов, неоднократно незаконно отказывал одной из фирм в приеме поданных ею лесных деклараций, препятствуя тем самым законной предпринимательской деятельности. Кроме того, действуя в интересах другого юридического лица – общества с ограниченной ответственностью "Вера", чиновник незаконно предоставил им в аренду 2 лесных участка, расположенных на территории Турочакского района, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также заготовки древесины. При этом у коммерческой организации отсутствовали предусмотренные для этого законом документы. На предоставленных обществу лесных участках осуществилась незаконная рубка лесных насаждений, в результате чего государственному лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 327 миллионов рублей. Также в 2021 году чиновник дал незаконное указание подведомственному автономному учреждению Республики Алтай "Чемал лес" построить лесную дорогу до лесного участка, находящегося в его пользовании, расположенного в Майминском районе. Строительство дороги проводилось за счет субсидии из республиканского бюджета в сумме 307 тысяч рублей. Кроме того, по данным следствия, он получил от одного из предпринимателей взятку пиломатериалом. "Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима… Кроме того, судом удовлетворены заявленные по уголовному делу гражданские иски на общую сумму свыше 334 миллионов рублей. Судом сохранены обеспечительные меры в виде ареста на имущество фигуранта. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20240901/voennye-1969814336.html

https://ria.ru/20240801/matvienko-1963370227.html

https://ria.ru/20240916/sud-1972996797.html

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республика алтай

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происшествия, россия, республика алтай, горно-алтайск, следственный комитет россии (ск рф)