https://ria.ru/20240917/kor-1973124304.html

Попова оценила ситуацию с корью в России

Попова оценила ситуацию с корью в России - РИА Новости, 17.09.2024

Попова оценила ситуацию с корью в России

Ситуация с корью в России вполне стабильная, есть несколько групповых случаев, но среди лиц, которые принципиально не прививаются, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:54

2024-09-17T10:54

2024-09-17T10:54

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ситуация с корью в России вполне стабильная, есть несколько групповых случаев, но среди лиц, которые принципиально не прививаются, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сейчас ситуация вполне стабильная. У нас есть несколько групповых случаев, зарегистрированных среди групп населения, которые принципиально не прививаются по религиозным убеждениям или укладу жизни", - сказала Попова. Она отметила, что была проведена очень большая работа для того, чтобы стабилизировать ситуацию с корью. Результат считается хорошим, когда при высокой заразности вируса кори, каждый очаг останавливался на одном-двух случаях, именно так сейчас и происходит, пояснила Попова.

https://ria.ru/20240804/polsha-1964004755.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)