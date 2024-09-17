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Попова оценила ситуацию с корью в России - РИА Новости, 17.09.2024
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10:54 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/kor-1973124304.html
Попова оценила ситуацию с корью в России
Попова оценила ситуацию с корью в России - РИА Новости, 17.09.2024
Попова оценила ситуацию с корью в России
Ситуация с корью в России вполне стабильная, есть несколько групповых случаев, но среди лиц, которые принципиально не прививаются, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:54
2024-09-17T10:54
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ситуация с корью в России вполне стабильная, есть несколько групповых случаев, но среди лиц, которые принципиально не прививаются, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сейчас ситуация вполне стабильная. У нас есть несколько групповых случаев, зарегистрированных среди групп населения, которые принципиально не прививаются по религиозным убеждениям или укладу жизни", - сказала Попова. Она отметила, что была проведена очень большая работа для того, чтобы стабилизировать ситуацию с корью. Результат считается хорошим, когда при высокой заразности вируса кори, каждый очаг останавливался на одном-двух случаях, именно так сейчас и происходит, пояснила Попова.
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова оценила ситуацию с корью в России

Попова назвала ситуацию с корью в России стабильной

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Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ситуация с корью в России вполне стабильная, есть несколько групповых случаев, но среди лиц, которые принципиально не прививаются, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сейчас ситуация вполне стабильная. У нас есть несколько групповых случаев, зарегистрированных среди групп населения, которые принципиально не прививаются по религиозным убеждениям или укладу жизни", - сказала Попова.
Она отметила, что была проведена очень большая работа для того, чтобы стабилизировать ситуацию с корью. Результат считается хорошим, когда при высокой заразности вируса кори, каждый очаг останавливался на одном-двух случаях, именно так сейчас и происходит, пояснила Попова.
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ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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