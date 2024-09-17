https://ria.ru/20240917/kor-1973124304.html
Попова оценила ситуацию с корью в России
Попова оценила ситуацию с корью в России - РИА Новости, 17.09.2024
Попова оценила ситуацию с корью в России
Ситуация с корью в России вполне стабильная, есть несколько групповых случаев, но среди лиц, которые принципиально не прививаются, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:54
2024-09-17T10:54
2024-09-17T10:54
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ситуация с корью в России вполне стабильная, есть несколько групповых случаев, но среди лиц, которые принципиально не прививаются, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сейчас ситуация вполне стабильная. У нас есть несколько групповых случаев, зарегистрированных среди групп населения, которые принципиально не прививаются по религиозным убеждениям или укладу жизни", - сказала Попова. Она отметила, что была проведена очень большая работа для того, чтобы стабилизировать ситуацию с корью. Результат считается хорошим, когда при высокой заразности вируса кори, каждый очаг останавливался на одном-двух случаях, именно так сейчас и происходит, пояснила Попова.
https://ria.ru/20240804/polsha-1964004755.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова оценила ситуацию с корью в России
Попова назвала ситуацию с корью в России стабильной