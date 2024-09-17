Конкурс "Мисс Россия 2024": что организаторы в этом году ценят больше всего

В этом году на участие в смотре подали заявки 85 тысяч девушек со всей страны. Многие из них уже прошли региональные конкурсы.
В этом году на участие в смотре подали заявки 85 тысяч девушек со всей страны. Многие из них уже прошли региональные конкурсы.
Перед участницами выступила мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева. Она пожелала всем конкурсанткам удачи.
Перед участницами выступила мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева. Она пожелала всем конкурсанткам удачи.
По условиям состязания, принимать участие в нем могут девушки с 17 лет и не старше 23-х. Их рост должен быть не ниже 173 сантиметров. Перед дефиле с красавицами занимаются стилисты и визажисты.
По условиям состязания, принимать участие в нем могут девушки с 17 лет и не старше 23-х. Их рост должен быть не ниже 173 сантиметров. Перед дефиле с красавицами занимаются стилисты и визажисты.
В этом году организаторы будут обращать внимание на готовность девушек работать в социальных проектах, в области благотворительности.
В этом году организаторы будут обращать внимание на готовность девушек работать в социальных проектах, в области благотворительности.
В ближайшие три недели красавицы будут участвовать в промежуточных этапах конкурса и готовиться к финальной церемонии.
В ближайшие три недели красавицы будут участвовать в промежуточных этапах конкурса и готовиться к финальной церемонии.
Кто вошел в жюри "Мисс Россия — 2024", пока не раскрывается. Это по традиции будут профессионалы в индустрии моды, красоты, фотографы, журналисты.
Кто вошел в жюри "Мисс Россия — 2024", пока не раскрывается. Это по традиции будут профессионалы в индустрии моды, красоты, фотографы, журналисты.
Финал конкурса состоится 5 октября. Победительнице наденут корону ювелирного дома Mercury и вручат один миллион рублей. Лауреатка отправится на международный конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в Мексике в ноябре. Обладательницы второго и третьего мест получат гранты на обучение в российском вузе.
Финал конкурса состоится 5 октября. Победительнице наденут корону ювелирного дома Mercury и вручат один миллион рублей. Лауреатка отправится на международный конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в Мексике в ноябре. Обладательницы второго и третьего мест получат гранты на обучение в российском вузе.