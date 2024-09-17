https://ria.ru/20240917/konkurs-1973145773.html

Конкурс "Мисс Россия 2024": что организаторы в этом году ценят больше всего

Конкурс "Мисс Россия 2024": что организаторы в этом году ценят больше всего - РИА Новости, 17.09.2024

Конкурс "Мисс Россия 2024": что организаторы в этом году ценят больше всего

В столице прошла первая встреча участниц национального конкурса "Мисс Россия — 2024". О том, на что сделает акцент жюри в этом году и сколько красавиц будут... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:10

2024-09-17T15:10

2024-09-17T19:51

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В столице прошла первая встреча участниц национального конкурса "Мисс Россия — 2024". О том, на что сделает акцент жюри в этом году и сколько красавиц будут соревноваться, — в фотоленте РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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