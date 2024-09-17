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Конкурс "Мисс Россия 2024": что организаторы в этом году ценят больше всего - РИА Новости, 17.09.2024
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Культура
 
15:10 17.09.2024 (обновлено: 19:51 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/konkurs-1973145773.html
Конкурс "Мисс Россия 2024": что организаторы в этом году ценят больше всего
Конкурс "Мисс Россия 2024": что организаторы в этом году ценят больше всего - РИА Новости, 17.09.2024
Конкурс "Мисс Россия 2024": что организаторы в этом году ценят больше всего
В столице прошла первая встреча участниц национального конкурса "Мисс Россия — 2024". О том, на что сделает акцент жюри в этом году и сколько красавиц будут... РИА Новости, 17.09.2024
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фото
культура
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красота
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В столице прошла первая встреча участниц национального конкурса "Мисс Россия — 2024". О том, на что сделает акцент жюри в этом году и сколько красавиц будут соревноваться, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, фото - культура, стиль жизни, красота
Фото, Культура, Фото - Культура, Стиль жизни, Красота

Конкурс "Мисс Россия 2024": что организаторы в этом году ценят больше всего

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В столице прошла первая встреча участниц национального конкурса "Мисс Россия — 2024". О том, на что сделает акцент жюри в этом году и сколько красавиц будут соревноваться, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В этом году на участие в смотре подали заявки 85 тысяч девушек со всей страны. Многие из них уже прошли региональные конкурсы.

Первая встреча участниц конкурса Мисс Россия 2024 в Москве

В этом году на участие в смотре подали заявки 85 тысяч девушек со всей страны. Многие из них уже прошли региональные конкурсы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Перед участницами выступила мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева. Она пожелала всем конкурсанткам удачи.

Обладательница титула Мисс Россия 2023 Маргарита Голубева выступает перед участницами конкурса Мисс Россия 2024 на их первой встрече в Москве

Перед участницами выступила мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева. Она пожелала всем конкурсанткам удачи.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

По условиям состязания, принимать участие в нем могут девушки с 17 лет и не старше 23-х. Их рост должен быть не ниже 173 сантиметров. Перед дефиле с красавицами занимаются стилисты и визажисты.

Участница конкурса Мисс Россия 2024 Анастасия Меркурьева и руководитель по обучению бренда Mone Professional Нора Аветисян

По условиям состязания, принимать участие в нем могут девушки с 17 лет и не старше 23-х. Их рост должен быть не ниже 173 сантиметров. Перед дефиле с красавицами занимаются стилисты и визажисты.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В этом году организаторы будут обращать внимание на готовность девушек работать в социальных проектах, в области благотворительности.

Первая встреча участниц конкурса Мисс Россия 2024 в Москве

В этом году организаторы будут обращать внимание на готовность девушек работать в социальных проектах, в области благотворительности.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В ближайшие три недели красавицы будут участвовать в промежуточных этапах конкурса и готовиться к финальной церемонии.

Участница конкурса Мисс Россия 2024 Ева Шмидт

В ближайшие три недели красавицы будут участвовать в промежуточных этапах конкурса и готовиться к финальной церемонии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Кто вошел в жюри "Мисс Россия — 2024", пока не раскрывается. Это по традиции будут профессионалы в индустрии моды, красоты, фотографы, журналисты.

Участница конкурса Мисс Россия 2024 Екатерина Кожевникова

Кто вошел в жюри "Мисс Россия — 2024", пока не раскрывается. Это по традиции будут профессионалы в индустрии моды, красоты, фотографы, журналисты.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Финал конкурса состоится 5 октября. Победительнице наденут корону ювелирного дома Mercury и вручат один миллион рублей. Лауреатка отправится на международный конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в Мексике в ноябре. Обладательницы второго и третьего мест получат гранты на обучение в российском вузе.

Первая встреча участниц конкурса Мисс Россия 2024 в Москве

Финал конкурса состоится 5 октября. Победительнице наденут корону ювелирного дома Mercury и вручат один миллион рублей. Лауреатка отправится на международный конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в Мексике в ноябре. Обладательницы второго и третьего мест получат гранты на обучение в российском вузе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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