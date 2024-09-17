https://ria.ru/20240917/kombikorm-1973135493.html
Компания Кубани ускорила выработку комбикормов почти на 21% по нацпроекту
Компания Кубани ускорила выработку комбикормов почти на 21% по нацпроекту - РИА Новости, 17.09.2024
Компания Кубани ускорила выработку комбикормов почти на 21% по нацпроекту
Кубанское предприятие почти на 21% ускорило выработку комбикормов благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:58
2024-09-17T11:58
2024-09-17T11:58
краснодарский край
корм
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КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Кубанское предприятие почти на 21% ускорило выработку комбикормов благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. "Компания "Хлеб Кубани" завершила оптимизацию пилотного участка по национальному проекту "Производительность труда", - сообщили власти, уточняя, что внедрение бережливых технологий на комбикормовом заводе позволило на 15% ускорить изготовление и отгрузку продукции, а также почти на 21% увеличить выработку. Отмечается, что на предприятии сократили лишние перемещения материалов и движения персонала, а также внедрили быструю переналадку оборудования. Предприятие выпускает около 500 тонн продукции в сутки – более 20 видов кормов для животных и птиц, добавляют власти. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также туристическая отрасль.
https://ria.ru/20240911/fabrika-1971958223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корм
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Кубанское предприятие почти на 21% ускорило выработку комбикормов благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона.
"Компания "Хлеб Кубани" завершила оптимизацию пилотного участка по национальному проекту "Производительность труда", - сообщили власти, уточняя, что внедрение бережливых технологий на комбикормовом заводе позволило на 15% ускорить изготовление и отгрузку продукции, а также почти на 21% увеличить выработку.
Отмечается, что на предприятии сократили лишние перемещения материалов и движения персонала, а также внедрили быструю переналадку оборудования.
Предприятие выпускает около 500 тонн продукции в сутки – более 20 видов кормов для животных и птиц, добавляют власти.
Вступить в нацпроект
"Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, а также туристическая отрасль.