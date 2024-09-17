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Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе - РИА Новости, 17.09.2024
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02:03 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/kofe-1973085597.html
Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе
Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе - РИА Новости, 17.09.2024
Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе
Стоимость кофе в магазинах зависит от большого количества факторов, и это не только стоимость сырья, но и курсы валют, энерготарифы и другие тарифы, стоимость... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T02:03
2024-09-17T02:03
бразилия
рамаз чантурия
росчайкофе
экономика
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Стоимость кофе в магазинах зависит от большого количества факторов, и это не только стоимость сырья, но и курсы валют, энерготарифы и другие тарифы, стоимость транспортировки и наценка розничных сетей, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. В понедельник биржевые цены на арабику приблизились к 6 тысячам долларов за тонну, находясь на максимумах за 13 лет. Биржевые цены на кофе в мире в августе выросли примерно на 10% на фоне плохой погоды в Бразилии, которая является ее главным производителем, а попытка заменить ее менее популярной робустой уже разгоняет цены и на этот сорт. "Стоимость сырья повлияет на себестоимость производства готовой продукции. Если стоимость сырья будет расти, то себестоимость производства готовой кофейной продукции вырастет. Стоимость кофе, которую мы видим в магазинах, зависит от множества факторов. На конечную цену для потребителей влияют курс валют, влияют тарифы, которые сказываются на всех стадиях экономической деятельности, энерготарифы, стоимость транспортировки - если речь идет о стоимости бензина, и так далее. Плюс наценка, безусловно, наценка розничных сетей", - сказал Чантурия. Эксперт отметил, что сейчас мир находится в полосе высоких цен на кофе, и тренд на высокую стоимость сырья определен довольно четко. "Это означает, что кофейное сырье на ближайшее время будет стоить дорого. И соответственно надо быть готовым к тому, что кофейная продукция будет относительно дороже, чем была пару-тройку лет назад. Это то, что можно сказать. На сколько и как - сказать невозможно", - добавил он. Чантурия отметил, что вторая половина сентября станет интервалом, когда можно будет предсказать цены и котировки на кофе на следующий год. В этот период начинается цветение кофе в Бразилии, и по тому, как оно пройдет, могут появиться прогнозы и ожидания по урожаю кофе в Бразилии в следующем году. "Если цветение будет хорошим, то цены скорее всего опустятся. Если будут проблемы с цветением, то тогда цены сохранятся на высоком уровне", - отметил глава "Росчайкофе".
https://ria.ru/20240916/kofe-1972877166.html
https://rsport.ria.ru/20240910/chay-matcha-1970962942.html
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бразилия, рамаз чантурия, росчайкофе, экономика
Бразилия, Рамаз Чантурия, Росчайкофе, Экономика
Глава "Росчайкофе" объяснил, почему растут цены на кофе

Глава "Росчайкофе" Чантурия: стоимость кофе зависит от большого числа факторов

© РИА Новости / Виталий АньковПроцесс обжарки зерен кофе
Процесс обжарки зерен кофе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Процесс обжарки зерен кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Стоимость кофе в магазинах зависит от большого количества факторов, и это не только стоимость сырья, но и курсы валют, энерготарифы и другие тарифы, стоимость транспортировки и наценка розничных сетей, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
В понедельник биржевые цены на арабику приблизились к 6 тысячам долларов за тонну, находясь на максимумах за 13 лет. Биржевые цены на кофе в мире в августе выросли примерно на 10% на фоне плохой погоды в Бразилии, которая является ее главным производителем, а попытка заменить ее менее популярной робустой уже разгоняет цены и на этот сорт.
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"Стоимость сырья повлияет на себестоимость производства готовой продукции. Если стоимость сырья будет расти, то себестоимость производства готовой кофейной продукции вырастет. Стоимость кофе, которую мы видим в магазинах, зависит от множества факторов. На конечную цену для потребителей влияют курс валют, влияют тарифы, которые сказываются на всех стадиях экономической деятельности, энерготарифы, стоимость транспортировки - если речь идет о стоимости бензина, и так далее. Плюс наценка, безусловно, наценка розничных сетей", - сказал Чантурия.
Эксперт отметил, что сейчас мир находится в полосе высоких цен на кофе, и тренд на высокую стоимость сырья определен довольно четко. "Это означает, что кофейное сырье на ближайшее время будет стоить дорого. И соответственно надо быть готовым к тому, что кофейная продукция будет относительно дороже, чем была пару-тройку лет назад. Это то, что можно сказать. На сколько и как - сказать невозможно", - добавил он.
Чантурия отметил, что вторая половина сентября станет интервалом, когда можно будет предсказать цены и котировки на кофе на следующий год. В этот период начинается цветение кофе в Бразилии, и по тому, как оно пройдет, могут появиться прогнозы и ожидания по урожаю кофе в Бразилии в следующем году. "Если цветение будет хорошим, то цены скорее всего опустятся. Если будут проблемы с цветением, то тогда цены сохранятся на высоком уровне", - отметил глава "Росчайкофе".
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БразилияРамаз ЧантурияРосчайкофеЭкономика
 
 
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