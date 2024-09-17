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Умер худрук севастопольского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев - РИА Новости, 17.09.2024
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Культура
 
20:28 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/knjazev-1973275638.html
Умер худрук севастопольского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев
Умер худрук севастопольского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев - РИА Новости, 17.09.2024
Умер худрук севастопольского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семье скончавшегося Игоря Князева, художественного руководителя городского оркестра и ранее... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:28
2024-09-17T20:28
культура
справки
севастополь
сирия
болгария
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семье скончавшегося Игоря Князева, художественного руководителя городского оркестра и ранее оркестра штаба ЧФ, который выступал в Сирии, Болгарии, Турции, Египте, Тунисе, Франции, Италии, Греции. "Пришло горькое известие: скончался художественный руководитель городского эстрадно-духового оркестра Игорь Михайлович Князев — капитан 1 ранга в отставке, заслуженный деятель искусств России, отличник военно-оркестровой службы МО РФ. С 1993 года он был начальником военно-оркестровой службы, начальником 34-го военного оркестра штаба Черноморского флота. Под руководством Игоря Михайловича Князева военный оркестр штаба Черноморского флота выступал в Болгарии, Турции, Сирии, Египте, Тунисе, Франции, Италии, Греции" , - написал Развожаев в Telegram–канале. В 2020 году Князев возглавил городской эстрадно-духовой оркестр. Князев воспитал не одно поколение музыкантов и много сделал для развития музыкальной культуры в Севастополе и далеко за его пределами, пользовался огромным авторитетом и уважением. Развожаев выразил соболезнования родным и близким Игоря Князева.
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справки, севастополь, сирия, болгария, михаил развожаев
Культура, Справки, Севастополь, Сирия, Болгария, Михаил Развожаев
Умер худрук севастопольского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев

Умер худрук выступавшего в Сирии и других странах оркестра штаба ЧФ Игорь Князев

© Фото : Центр народного творчестваХудожественный руководитель севастопольского городского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев
Художественный руководитель севастопольского городского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Центр народного творчества
Художественный руководитель севастопольского городского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семье скончавшегося Игоря Князева, художественного руководителя городского оркестра и ранее оркестра штаба ЧФ, который выступал в Сирии, Болгарии, Турции, Египте, Тунисе, Франции, Италии, Греции.
«
"Пришло горькое известие: скончался художественный руководитель городского эстрадно-духового оркестра Игорь Михайлович Князев — капитан 1 ранга в отставке, заслуженный деятель искусств России, отличник военно-оркестровой службы МО РФ. С 1993 года он был начальником военно-оркестровой службы, начальником 34-го военного оркестра штаба Черноморского флота. Под руководством Игоря Михайловича Князева военный оркестр штаба Черноморского флота выступал в Болгарии, Турции, Сирии, Египте, Тунисе, Франции, Италии, Греции" , - написал Развожаев в Telegram–канале.
В 2020 году Князев возглавил городской эстрадно-духовой оркестр. Князев воспитал не одно поколение музыкантов и много сделал для развития музыкальной культуры в Севастополе и далеко за его пределами, пользовался огромным авторитетом и уважением. Развожаев выразил соболезнования родным и близким Игоря Князева.
 
КультураСправкиСевастопольСирияБолгарияМихаил Развожаев
 
 
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