https://ria.ru/20240917/knjazev-1973275638.html

Умер худрук севастопольского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев

Умер худрук севастопольского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев - РИА Новости, 17.09.2024

Умер худрук севастопольского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семье скончавшегося Игоря Князева, художественного руководителя городского оркестра и ранее... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:28

2024-09-17T20:28

2024-09-17T20:28

культура

справки

севастополь

сирия

болгария

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семье скончавшегося Игоря Князева, художественного руководителя городского оркестра и ранее оркестра штаба ЧФ, который выступал в Сирии, Болгарии, Турции, Египте, Тунисе, Франции, Италии, Греции. "Пришло горькое известие: скончался художественный руководитель городского эстрадно-духового оркестра Игорь Михайлович Князев — капитан 1 ранга в отставке, заслуженный деятель искусств России, отличник военно-оркестровой службы МО РФ. С 1993 года он был начальником военно-оркестровой службы, начальником 34-го военного оркестра штаба Черноморского флота. Под руководством Игоря Михайловича Князева военный оркестр штаба Черноморского флота выступал в Болгарии, Турции, Сирии, Египте, Тунисе, Франции, Италии, Греции" , - написал Развожаев в Telegram–канале. В 2020 году Князев возглавил городской эстрадно-духовой оркестр. Князев воспитал не одно поколение музыкантов и много сделал для развития музыкальной культуры в Севастополе и далеко за его пределами, пользовался огромным авторитетом и уважением. Развожаев выразил соболезнования родным и близким Игоря Князева.

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сирия

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, севастополь, сирия, болгария, михаил развожаев