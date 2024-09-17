Умер худрук севастопольского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев
Умер худрук выступавшего в Сирии и других странах оркестра штаба ЧФ Игорь Князев
© Фото : Центр народного творчестваХудожественный руководитель севастопольского городского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев
Художественный руководитель севастопольского городского эстрадно-духового оркестра Игорь Князев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семье скончавшегося Игоря Князева, художественного руководителя городского оркестра и ранее оркестра штаба ЧФ, который выступал в Сирии, Болгарии, Турции, Египте, Тунисе, Франции, Италии, Греции.
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"Пришло горькое известие: скончался художественный руководитель городского эстрадно-духового оркестра Игорь Михайлович Князев — капитан 1 ранга в отставке, заслуженный деятель искусств России, отличник военно-оркестровой службы МО РФ. С 1993 года он был начальником военно-оркестровой службы, начальником 34-го военного оркестра штаба Черноморского флота. Под руководством Игоря Михайловича Князева военный оркестр штаба Черноморского флота выступал в Болгарии, Турции, Сирии, Египте, Тунисе, Франции, Италии, Греции" , - написал Развожаев в Telegram–канале.
В 2020 году Князев возглавил городской эстрадно-духовой оркестр. Князев воспитал не одно поколение музыкантов и много сделал для развития музыкальной культуры в Севастополе и далеко за его пределами, пользовался огромным авторитетом и уважением. Развожаев выразил соболезнования родным и близким Игоря Князева.