СМИ: ХАМАС считает, что сохранит ведущую роль в будущем сектора Газа
NYT: ХАМАС считает, что сохранит ведущую роль в будущем сектора Газа после войны
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС считает, что может сохранить доминирующую роль в будущем сектора Газа после окончания военных действий в нем, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника движения Халеда Мешаля.
Как рассказал газете один из самых высокопоставленных чиновников ХАМАС Халед Мешаль в интервью в Дохе, движение выигрывает войну в Газе и будет играть решительную роль в будущем анклава. Издание отмечает, что уверенность ХАМАС в том, что движение будет удерживать доминирующую роль в Газе, выражалась в частных беседах с палестинскими политиками.
"Предполагать, что ХАМАС не будет в Газе или не будет влиять на ситуацию, - это ошибочное предположение", - заявил газете Мешаль, настаивая на том, что только палестинцы будут определять порядок действий на территории анклава.
По его словам, движение не спешит заключить соглашение о прекращении огня с Израилем любой ценой и не откажется от своих основных требований по соглашению.
Палестинское движение ХАМАС (Движение исламского сопротивления) образовано в 1987 году религиозным суннитским деятелем и ее первым лидером шейхом Ахмедом Ясином. ХАМАС с самого начала своего создания избрало тактику непризнания Израиля и вооруженной борьбы с этим государством. Позже движение выступило против мирных соглашений в Осло в 1993 году. ХАМАС выступает за создание исламского палестинского государства на всей территории Израиля, Западного берега и сектора Газа.
Вскоре после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти его сторонников в секторе Газа между этой организацией и движением ФАТХ возникли глубокие разногласия, приведшие на тот момент к боевым действиям между фракциями. Эти разногласия не устранены до сих пор. С 2006 года ХАМАС является правящим движением в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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