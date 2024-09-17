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Келин рассказал, как британские политики оценивают конфликт на Украине - РИА Новости, 17.09.2024
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09:19 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/kelin-1973106345.html
Келин рассказал, как британские политики оценивают конфликт на Украине
Келин рассказал, как британские политики оценивают конфликт на Украине - РИА Новости, 17.09.2024
Келин рассказал, как британские политики оценивают конфликт на Украине
Большинство британских политиков ошибочно ведут отсчет конфликта на Украине с февраля 2022 года и не хотят вспоминать более ранние события, которые привели к... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:19
2024-09-17T09:19
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Большинство британских политиков ошибочно ведут отсчет конфликта на Украине с февраля 2022 года и не хотят вспоминать более ранние события, которые привели к нынешней ситуации, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Даже здесь, в Лондоне, большинство политиков ведут отсчет этой войны с февраля 2022 года, что неверно. Никто не хочет вспоминать о том, что произошло гораздо раньше, в начале 2000-х годов", - сказал он в беседе с британским политологом Ричардом Саквой. Келин подчеркнул, что именно поэтому Москва пытается вовлекать британских политиков в обсуждение более ранних событий. То, как на Украине сменялась власть, начиная с прихода Виктора Ющенко (президент в 2005-2010 годах), позволяет понять, как на самом деле сложилась нынешняя ситуация, добавил посол. "Без понимания истории и генезиса не получится прийти к правильным выводам. И это приведет нас к настоящей катастрофе", - отметил дипломат. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240914/konflikt-1972722459.html
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в мире, украина, россия, лондон, андрей келин, ричард саква, виктор ющенко
В мире, Украина, Россия, Лондон, Андрей Келин, Ричард Саква, Виктор Ющенко
Келин рассказал, как британские политики оценивают конфликт на Украине

Келин: политики в Британии не хотят разбираться в причинах конфликта на Украине

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Большинство британских политиков ошибочно ведут отсчет конфликта на Украине с февраля 2022 года и не хотят вспоминать более ранние события, которые привели к нынешней ситуации, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Даже здесь, в Лондоне, большинство политиков ведут отсчет этой войны с февраля 2022 года, что неверно. Никто не хочет вспоминать о том, что произошло гораздо раньше, в начале 2000-х годов", - сказал он в беседе с британским политологом Ричардом Саквой.
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Келин подчеркнул, что именно поэтому Москва пытается вовлекать британских политиков в обсуждение более ранних событий. То, как на Украине сменялась власть, начиная с прихода Виктора Ющенко (президент в 2005-2010 годах), позволяет понять, как на самом деле сложилась нынешняя ситуация, добавил посол.
"Без понимания истории и генезиса не получится прийти к правильным выводам. И это приведет нас к настоящей катастрофе", - отметил дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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