https://ria.ru/20240917/kelin-1973106345.html

Келин рассказал, как британские политики оценивают конфликт на Украине

Келин рассказал, как британские политики оценивают конфликт на Украине - РИА Новости, 17.09.2024

Келин рассказал, как британские политики оценивают конфликт на Украине

Большинство британских политиков ошибочно ведут отсчет конфликта на Украине с февраля 2022 года и не хотят вспоминать более ранние события, которые привели к... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:19

2024-09-17T09:19

2024-09-17T09:19

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ричард саква

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Большинство британских политиков ошибочно ведут отсчет конфликта на Украине с февраля 2022 года и не хотят вспоминать более ранние события, которые привели к нынешней ситуации, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Даже здесь, в Лондоне, большинство политиков ведут отсчет этой войны с февраля 2022 года, что неверно. Никто не хочет вспоминать о том, что произошло гораздо раньше, в начале 2000-х годов", - сказал он в беседе с британским политологом Ричардом Саквой. Келин подчеркнул, что именно поэтому Москва пытается вовлекать британских политиков в обсуждение более ранних событий. То, как на Украине сменялась власть, начиная с прихода Виктора Ющенко (президент в 2005-2010 годах), позволяет понять, как на самом деле сложилась нынешняя ситуация, добавил посол. "Без понимания истории и генезиса не получится прийти к правильным выводам. И это приведет нас к настоящей катастрофе", - отметил дипломат. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240914/konflikt-1972722459.html

https://ria.ru/20240912/eskalatsiya-1972389052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, лондон, андрей келин, ричард саква, виктор ющенко