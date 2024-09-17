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В горах Кабардино-Балкарии погиб мужчина

В горах Кабардино-Балкарии погиб мужчина - РИА Новости, 17.09.2024

В горах Кабардино-Балкарии погиб мужчина

Житель Липецка погиб в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, его тело нашли на перевале на высоте более 3,4 тысячи метров, сообщило ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T21:26

2024-09-17T21:26

2024-09-17T21:26

происшествия

липецк

эльбрусский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 17 сен – РИА Новости. Житель Липецка погиб в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, его тело нашли на перевале на высоте более 3,4 тысячи метров, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "Во вторник поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на перевале Сылтранкель (высота 3440 метров) очевидец обнаружил тело мужчины без признаков жизни. На место незамедлительно были направлены спасатели", - говорится в сообщении. В 20.00 мск спасатели на высоте 3440 метров обнаружили тело мужчины 1991 года рождения из Липецка и транспортировали его до селения Верхний Баксан, где передали следственно-оперативной группе. "Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - отмечает ведомство. В спасательных работах участвовали 20 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20240729/alpinisty-1962804905.html

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липецк

эльбрусский район

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происшествия, липецк, эльбрусский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)