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В горах Кабардино-Балкарии погиб мужчина - РИА Новости, 17.09.2024
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21:26 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/kbr-1973281043.html
В горах Кабардино-Балкарии погиб мужчина
В горах Кабардино-Балкарии погиб мужчина - РИА Новости, 17.09.2024
В горах Кабардино-Балкарии погиб мужчина
Житель Липецка погиб в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, его тело нашли на перевале на высоте более 3,4 тысячи метров, сообщило ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T21:26
2024-09-17T21:26
происшествия
липецк
эльбрусский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 17 сен – РИА Новости. Житель Липецка погиб в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, его тело нашли на перевале на высоте более 3,4 тысячи метров, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "Во вторник поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на перевале Сылтранкель (высота 3440 метров) очевидец обнаружил тело мужчины без признаков жизни. На место незамедлительно были направлены спасатели", - говорится в сообщении. В 20.00 мск спасатели на высоте 3440 метров обнаружили тело мужчины 1991 года рождения из Липецка и транспортировали его до селения Верхний Баксан, где передали следственно-оперативной группе. "Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - отмечает ведомство. В спасательных работах участвовали 20 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20240729/alpinisty-1962804905.html
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липецк
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происшествия, липецк, эльбрусский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Липецк, Эльбрусский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В горах Кабардино-Балкарии погиб мужчина

В горах Кабардино-Балкарии на высоте более 3,4 тысячи метров нашли тело мужчины

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
Вид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 17 сен – РИА Новости. Житель Липецка погиб в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, его тело нашли на перевале на высоте более 3,4 тысячи метров, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
"Во вторник поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на перевале Сылтранкель (высота 3440 метров) очевидец обнаружил тело мужчины без признаков жизни. На место незамедлительно были направлены спасатели", - говорится в сообщении.
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В 20.00 мск спасатели на высоте 3440 метров обнаружили тело мужчины 1991 года рождения из Липецка и транспортировали его до селения Верхний Баксан, где передали следственно-оперативной группе.
"Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - отмечает ведомство.
В спасательных работах участвовали 20 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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ПроисшествияЛипецкЭльбрусский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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