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"Калашников" включил дрон "Каракурт" в состав экипировки "Легионер" - РИА Новости, 17.09.2024
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11:54 17.09.2024 (обновлено: 13:34 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/karakurt-1973134389.html
"Калашников" включил дрон "Каракурт" в состав экипировки "Легионер"
"Калашников" включил дрон "Каракурт" в состав экипировки "Легионер" - РИА Новости, 17.09.2024
"Калашников" включил дрон "Каракурт" в состав экипировки "Легионер"
Дрон "Каракурт" включен в состав разрабатываемой "Калашниковым" экипировки третьего поколения "Легионер", сообщил концерн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:54
2024-09-17T13:34
безопасность
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дрон "Каракурт" включен в состав разрабатываемой "Калашниковым" экипировки третьего поколения "Легионер", сообщил концерн в своем Telegram-канале. "Концерн "Калашников", главный поставщик боевой экипировки в Вооруженные силы России, включил дрон "Каракурт" в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения "Легионер". В настоящее время дрон проходит апробацию в зоне СВО", - отмечается в релизе. По словам президента "Калашникова" Алана Лушникова, использование в экипировке легкого мини-БПЛА, "который запускается буквально с руки", облегчит военнослужащим ведение разведки и обезопасит их в бою. По отзывам эксплуатантов, тактико-технические характеристики "Каракурта" обеспечивают высокую осведомленность военнослужащего на поле боя и, следовательно, быстроту принятия им решений в условиях ведения боевых действий, в том числе, в зоне проведения СВО. "Каракурт" является мини-разведывательным БПЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки с передачей данных в режиме реального времени. Особенность дрона-разведчика – маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера (тубуса). Ранее "Калашников" представил на форуме "Армия-2024" еще один элемент экипировки "Легионер" – аптечку первой помощи индивидуальную (АППИ).
https://ria.ru/20240610/dron-1951961005.html
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безопасность, технологии, россия
Безопасность, Технологии, Россия
"Калашников" включил дрон "Каракурт" в состав экипировки "Легионер"

Дрон "Каракурт" стал частью разрабатываемой "Калашниковым" экипировки "Легионер"

© Фото : Концерн "Калашников"/TelegramДрон "Каракурт"
Дрон Каракурт - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Концерн "Калашников"/Telegram
Дрон "Каракурт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дрон "Каракурт" включен в состав разрабатываемой "Калашниковым" экипировки третьего поколения "Легионер", сообщил концерн в своем Telegram-канале.
"Концерн "Калашников", главный поставщик боевой экипировки в Вооруженные силы России, включил дрон "Каракурт" в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения "Легионер". В настоящее время дрон проходит апробацию в зоне СВО", - отмечается в релизе.
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По словам президента "Калашникова" Алана Лушникова, использование в экипировке легкого мини-БПЛА, "который запускается буквально с руки", облегчит военнослужащим ведение разведки и обезопасит их в бою.
По отзывам эксплуатантов, тактико-технические характеристики "Каракурта" обеспечивают высокую осведомленность военнослужащего на поле боя и, следовательно, быстроту принятия им решений в условиях ведения боевых действий, в том числе, в зоне проведения СВО.
"Каракурт" является мини-разведывательным БПЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки с передачей данных в режиме реального времени. Особенность дрона-разведчика – маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера (тубуса).
Ранее "Калашников" представил на форуме "Армия-2024" еще один элемент экипировки "Легионер" – аптечку первой помощи индивидуальную (АППИ).
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