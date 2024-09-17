https://ria.ru/20240917/karakurt-1973134389.html

"Калашников" включил дрон "Каракурт" в состав экипировки "Легионер"

"Калашников" включил дрон "Каракурт" в состав экипировки "Легионер" - РИА Новости, 17.09.2024

"Калашников" включил дрон "Каракурт" в состав экипировки "Легионер"

Дрон "Каракурт" включен в состав разрабатываемой "Калашниковым" экипировки третьего поколения "Легионер", сообщил концерн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:54

2024-09-17T11:54

2024-09-17T13:34

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дрон "Каракурт" включен в состав разрабатываемой "Калашниковым" экипировки третьего поколения "Легионер", сообщил концерн в своем Telegram-канале. "Концерн "Калашников", главный поставщик боевой экипировки в Вооруженные силы России, включил дрон "Каракурт" в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения "Легионер". В настоящее время дрон проходит апробацию в зоне СВО", - отмечается в релизе. По словам президента "Калашникова" Алана Лушникова, использование в экипировке легкого мини-БПЛА, "который запускается буквально с руки", облегчит военнослужащим ведение разведки и обезопасит их в бою. По отзывам эксплуатантов, тактико-технические характеристики "Каракурта" обеспечивают высокую осведомленность военнослужащего на поле боя и, следовательно, быстроту принятия им решений в условиях ведения боевых действий, в том числе, в зоне проведения СВО. "Каракурт" является мини-разведывательным БПЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки с передачей данных в режиме реального времени. Особенность дрона-разведчика – маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера (тубуса). Ранее "Калашников" представил на форуме "Армия-2024" еще один элемент экипировки "Легионер" – аптечку первой помощи индивидуальную (АППИ).

https://ria.ru/20240610/dron-1951961005.html

https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952085638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия