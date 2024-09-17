https://ria.ru/20240917/kadry-1973212380.html

Россия и Узбекистан будут готовить кадры для нефтесервиса и строительства

Россия и Узбекистан будут готовить кадры для нефтесервиса и строительства - РИА Новости, 17.09.2024

Россия и Узбекистан будут готовить кадры для нефтесервиса и строительства

В Узбекистане совместно с Россией будут готовить кадры для нефтесервисной и строительной отраслей, сообщила президент Торгово-промышленной палаты Тюменской... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:30

2024-09-17T16:30

2024-09-17T16:30

тюменская область

россия

узбекистан

кадры

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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. В Узбекистане совместно с Россией будут готовить кадры для нефтесервисной и строительной отраслей, сообщила президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева. Заявление прозвучало на полях Промышленно-энергетического форума TNF. Учебный центр в республике будет создан при активном участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области по инициативе ассоциации "Нефтегазовый кластер". Соглашение о создании совместного учебного центра Международный институт дополнительного образования (МИДО) и узбекская "Эриэлл" заключили на прошлой неделе. Его подразделения будут локализованы в Ташкенте, Самарканде и Карши. "Уже завтра две крупнейшие отрасли экономики нашего региона будут остро нуждаться в кадрах. Частично решить проблему можно за счет трудовой миграции, но при условии, что эти люди будут хорошо подготовлены еще до приезда в Россию. Когда у нас в стране была демографическая яма, в Узбекистане наблюдался демографический взрыв, соответственно, там есть кого учить. Более того, эти специалисты будут востребованы и в самой республике, которая сегодня переживает бурное экономическое развитие", – отметила Езикеева. Промышленно-энергетический форум TNF-2024 проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. В этом году он получил статус главной площадки нефтегазовой промышленности. Ключевые темы форума – обеспечение технологической устойчивости и создание условий для санкционной независимости отрасли. Ожидается, что форум соберет 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России. TNF посетят официальные бизнес-миссии шести стран.

https://ria.ru/20240917/tyumen-1973175225.html

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, узбекистан, кадры