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Россия и Узбекистан будут готовить кадры для нефтесервиса и строительства - РИА Новости, 17.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:30 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/kadry-1973212380.html
Россия и Узбекистан будут готовить кадры для нефтесервиса и строительства
Россия и Узбекистан будут готовить кадры для нефтесервиса и строительства - РИА Новости, 17.09.2024
Россия и Узбекистан будут готовить кадры для нефтесервиса и строительства
В Узбекистане совместно с Россией будут готовить кадры для нефтесервисной и строительной отраслей, сообщила президент Торгово-промышленной палаты Тюменской... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:30
2024-09-17T16:30
тюменская область
россия
узбекистан
кадры
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. В Узбекистане совместно с Россией будут готовить кадры для нефтесервисной и строительной отраслей, сообщила президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева. Заявление прозвучало на полях Промышленно-энергетического форума TNF. Учебный центр в республике будет создан при активном участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области по инициативе ассоциации "Нефтегазовый кластер". Соглашение о создании совместного учебного центра Международный институт дополнительного образования (МИДО) и узбекская "Эриэлл" заключили на прошлой неделе. Его подразделения будут локализованы в Ташкенте, Самарканде и Карши. "Уже завтра две крупнейшие отрасли экономики нашего региона будут остро нуждаться в кадрах. Частично решить проблему можно за счет трудовой миграции, но при условии, что эти люди будут хорошо подготовлены еще до приезда в Россию. Когда у нас в стране была демографическая яма, в Узбекистане наблюдался демографический взрыв, соответственно, там есть кого учить. Более того, эти специалисты будут востребованы и в самой республике, которая сегодня переживает бурное экономическое развитие", – отметила Езикеева. Промышленно-энергетический форум TNF-2024 проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. В этом году он получил статус главной площадки нефтегазовой промышленности. Ключевые темы форума – обеспечение технологической устойчивости и создание условий для санкционной независимости отрасли. Ожидается, что форум соберет 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России. TNF посетят официальные бизнес-миссии шести стран.
https://ria.ru/20240917/tyumen-1973175225.html
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россия, узбекистан, кадры
Тюменская область, Россия, Узбекистан, Кадры

Россия и Узбекистан будут готовить кадры для нефтесервиса и строительства

© Фото : пресс-служба TNFПленарная сессия "Как преодолеть дефицит квалифицированных кадров в ТЭК?" во время Промышленно-энергетического форума TNF 2024 в Тюменском технопарке
Пленарная сессия Как преодолеть дефицит квалифицированных кадров в ТЭК? во время Промышленно-энергетического форума TNF 2024 в Тюменском технопарке - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : пресс-служба TNF
Пленарная сессия "Как преодолеть дефицит квалифицированных кадров в ТЭК?" во время Промышленно-энергетического форума TNF 2024 в Тюменском технопарке
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. В Узбекистане совместно с Россией будут готовить кадры для нефтесервисной и строительной отраслей, сообщила президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.
Заявление прозвучало на полях Промышленно-энергетического форума TNF.
Учебный центр в республике будет создан при активном участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области по инициативе ассоциации "Нефтегазовый кластер".
Соглашение о создании совместного учебного центра Международный институт дополнительного образования (МИДО) и узбекская "Эриэлл" заключили на прошлой неделе. Его подразделения будут локализованы в Ташкенте, Самарканде и Карши.
"Уже завтра две крупнейшие отрасли экономики нашего региона будут остро нуждаться в кадрах. Частично решить проблему можно за счет трудовой миграции, но при условии, что эти люди будут хорошо подготовлены еще до приезда в Россию. Когда у нас в стране была демографическая яма, в Узбекистане наблюдался демографический взрыв, соответственно, там есть кого учить. Более того, эти специалисты будут востребованы и в самой республике, которая сегодня переживает бурное экономическое развитие", – отметила Езикеева.
Промышленно-энергетический форум TNF-2024 проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. В этом году он получил статус главной площадки нефтегазовой промышленности. Ключевые темы форума – обеспечение технологической устойчивости и создание условий для санкционной независимости отрасли. Ожидается, что форум соберет 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России. TNF посетят официальные бизнес-миссии шести стран.
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