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Украинский "Метинвест" пожаловался на нехватку кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 17.09.2024
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16:26 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/kadry-1973211010.html
Украинский "Метинвест" пожаловался на нехватку кадров из-за мобилизации
Украинский "Метинвест" пожаловался на нехватку кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 17.09.2024
Украинский "Метинвест" пожаловался на нехватку кадров из-за мобилизации
Украинские промышленные предприятия испытывают дефицит кадров из-за мобилизации, заявил гендиректор металлургического холдинга "Метинвест" Юрий Рыженков, РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:26
2024-09-17T16:26
в мире
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские промышленные предприятия испытывают дефицит кадров из-за мобилизации, заявил гендиректор металлургического холдинга "Метинвест" Юрий Рыженков, "Дефицит кадров – это главный вызов. Даже не электроэнергия и не "Укрзализныця" (компания "Украинские железные дороги" - ред.), а нехватка людей. Мы уже сейчас столкнулись с ситуацией, когда не можем увеличить производство на "Запорожстали" из-за дефицита кадров", - приводит слова Рыженкова украинская версия издания "Форбс". По его данным, с февраля 2022 года порядка 9 тысяч сотрудников "Метинвеста"( 16% персонала) были призваны на фронт. К тому же, как отметил Рыженков, проблема еще состоит в том, что стратегическое предприятие имеет возможность забронировать от призыва в ряды ВСУ до 50% штата сотрудников, однако, это не спасает ситуацию, поскольку подготовка новых специалистов занимает до трех лет. "Экономическое бронирование несет политико-социальные риски и может разделить общество", - добавил Рыженков. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся мужскими. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240917/rada-1973199324.html
https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html
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в мире, украина, владимир зеленский, метинвест, вооруженные силы украины, укрзализныця
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Метинвест, Вооруженные силы Украины, Укрзализныця
Украинский "Метинвест" пожаловался на нехватку кадров из-за мобилизации

"Метинвест": украинские предприятия испытывают дефицит кадров из-за мобилизации

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские промышленные предприятия испытывают дефицит кадров из-за мобилизации, заявил гендиректор металлургического холдинга "Метинвест" Юрий Рыженков,
"Дефицит кадров – это главный вызов. Даже не электроэнергия и не "Укрзализныця" (компания "Украинские железные дороги" - ред.), а нехватка людей. Мы уже сейчас столкнулись с ситуацией, когда не можем увеличить производство на "Запорожстали" из-за дефицита кадров", - приводит слова Рыженкова украинская версия издания "Форбс".
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По его данным, с февраля 2022 года порядка 9 тысяч сотрудников "Метинвеста"( 16% персонала) были призваны на фронт. К тому же, как отметил Рыженков, проблема еще состоит в том, что стратегическое предприятие имеет возможность забронировать от призыва в ряды ВСУ до 50% штата сотрудников, однако, это не спасает ситуацию, поскольку подготовка новых специалистов занимает до трех лет.
"Экономическое бронирование несет политико-социальные риски и может разделить общество", - добавил Рыженков.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся мужскими.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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