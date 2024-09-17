https://ria.ru/20240917/kadry-1973211010.html

Украинский "Метинвест" пожаловался на нехватку кадров из-за мобилизации

Украинский "Метинвест" пожаловался на нехватку кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 17.09.2024

Украинский "Метинвест" пожаловался на нехватку кадров из-за мобилизации

Украинские промышленные предприятия испытывают дефицит кадров из-за мобилизации, заявил гендиректор металлургического холдинга "Метинвест" Юрий Рыженков, РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:26

2024-09-17T16:26

2024-09-17T16:26

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские промышленные предприятия испытывают дефицит кадров из-за мобилизации, заявил гендиректор металлургического холдинга "Метинвест" Юрий Рыженков, "Дефицит кадров – это главный вызов. Даже не электроэнергия и не "Укрзализныця" (компания "Украинские железные дороги" - ред.), а нехватка людей. Мы уже сейчас столкнулись с ситуацией, когда не можем увеличить производство на "Запорожстали" из-за дефицита кадров", - приводит слова Рыженкова украинская версия издания "Форбс". По его данным, с февраля 2022 года порядка 9 тысяч сотрудников "Метинвеста"( 16% персонала) были призваны на фронт. К тому же, как отметил Рыженков, проблема еще состоит в том, что стратегическое предприятие имеет возможность забронировать от призыва в ряды ВСУ до 50% штата сотрудников, однако, это не спасает ситуацию, поскольку подготовка новых специалистов занимает до трех лет. "Экономическое бронирование несет политико-социальные риски и может разделить общество", - добавил Рыженков. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся мужскими. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240917/rada-1973199324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, метинвест, вооруженные силы украины, укрзализныця