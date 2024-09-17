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Экс-премьер Израиля обвинил Нетаньяху в затягивании операции в Газе - РИА Новости, 17.09.2024
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16:18 17.09.2024 (обновлено: 16:27 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/izrail-1973208702.html
Экс-премьер Израиля обвинил Нетаньяху в затягивании операции в Газе
Экс-премьер Израиля обвинил Нетаньяху в затягивании операции в Газе - РИА Новости, 17.09.2024
Экс-премьер Израиля обвинил Нетаньяху в затягивании операции в Газе
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в интервью немецкому изданию Bild, что правительство Биньямина Нетаньяху затягивает военную операцию в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:18
2024-09-17T16:27
в мире
израиль
иран
рафах (провинция)
нафтали беннет
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в интервью немецкому изданию Bild, что правительство Биньямина Нетаньяху затягивает военную операцию в секторе Газа, что, с его точки зрения, выгодно Ирану. "Текущая стратегия правительства состоит в том, чтобы затягивать это при низкой интенсивности. В Газе нет войны, там очень мало солдат", - отметил Беннет. По его словам, войну надо или избегать, или вести быстро. "Мы не хотим войны, но если вы хотите выиграть войну, она должна быть очень интенсивной и очень короткой. Это всегда было нашей стратегией", - подчеркнул экс-премьер. Он добавил, что стратегия Ирана состоит в том, чтобы долгосрочно истощать силы Израиля. "Война на истощение - это именно то, чего хочет Иран... Нам не следует играть по его сценарию", - считает политик. Беннет призвал Нетаньяху и его правительство в короткие сроки выиграть войну в секторе Газа или заключить соглашение о прекращении огня. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240530/iran-1949271046.html
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, рафах (провинция), нафтали беннет, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Иран, Рафах (провинция), Нафтали Беннет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Экс-премьер Израиля обвинил Нетаньяху в затягивании операции в Газе

Экс-премьер Израиля Беннет: Нетаньяху затягивает военную операцию в Газе

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в интервью немецкому изданию Bild, что правительство Биньямина Нетаньяху затягивает военную операцию в секторе Газа, что, с его точки зрения, выгодно Ирану.
"Текущая стратегия правительства состоит в том, чтобы затягивать это при низкой интенсивности. В Газе нет войны, там очень мало солдат", - отметил Беннет.
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По его словам, войну надо или избегать, или вести быстро. "Мы не хотим войны, но если вы хотите выиграть войну, она должна быть очень интенсивной и очень короткой. Это всегда было нашей стратегией", - подчеркнул экс-премьер.
Он добавил, что стратегия Ирана состоит в том, чтобы долгосрочно истощать силы Израиля. "Война на истощение - это именно то, чего хочет Иран... Нам не следует играть по его сценарию", - считает политик.
Беннет призвал Нетаньяху и его правительство в короткие сроки выиграть войну в секторе Газа или заключить соглашение о прекращении огня.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильИранРафах (провинция)Нафтали БеннетБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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