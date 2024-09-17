https://ria.ru/20240917/izrail-1973208702.html

Экс-премьер Израиля обвинил Нетаньяху в затягивании операции в Газе

Экс-премьер Израиля обвинил Нетаньяху в затягивании операции в Газе - РИА Новости, 17.09.2024

Экс-премьер Израиля обвинил Нетаньяху в затягивании операции в Газе

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в интервью немецкому изданию Bild, что правительство Биньямина Нетаньяху затягивает военную операцию в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:18

2024-09-17T16:18

2024-09-17T16:27

в мире

израиль

иран

рафах (провинция)

нафтали беннет

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в интервью немецкому изданию Bild, что правительство Биньямина Нетаньяху затягивает военную операцию в секторе Газа, что, с его точки зрения, выгодно Ирану. "Текущая стратегия правительства состоит в том, чтобы затягивать это при низкой интенсивности. В Газе нет войны, там очень мало солдат", - отметил Беннет. По его словам, войну надо или избегать, или вести быстро. "Мы не хотим войны, но если вы хотите выиграть войну, она должна быть очень интенсивной и очень короткой. Это всегда было нашей стратегией", - подчеркнул экс-премьер. Он добавил, что стратегия Ирана состоит в том, чтобы долгосрочно истощать силы Израиля. "Война на истощение - это именно то, чего хочет Иран... Нам не следует играть по его сценарию", - считает политик. Беннет призвал Нетаньяху и его правительство в короткие сроки выиграть войну в секторе Газа или заключить соглашение о прекращении огня. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240530/iran-1949271046.html

https://ria.ru/20240507/khamas-1944530659.html

https://ria.ru/20240811/khamas-1965551100.html

израиль

иран

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, рафах (провинция), нафтали беннет, биньямин нетаньяху, хамас