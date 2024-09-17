https://ria.ru/20240917/issledovanie-1973084744.html

Исследование: москвичи стали есть икры меньше, чем в среднем по России

Исследование: москвичи стали есть икры меньше, чем в среднем по России - РИА Новости, 17.09.2024

Исследование: москвичи стали есть икры меньше, чем в среднем по России

Москвичи за год стали есть икры меньше, чем в среднем по России: спрос в столице уменьшился на 13% против снижения на 10% по стране, подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T01:34

2024-09-17T01:34

2024-09-17T01:34

россия

москва

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москвичи за год стали есть икры меньше, чем в среднем по России: спрос в столице уменьшился на 13% против снижения на 10% по стране, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Число покупок по России в августе 2024 года ниже на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года... Число покупок по Москве в августе 2024 года ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в исследовании. Как отмечается, красную икру чаще всего покупают в банках по 250-300 грамм. Так, по стране продукция подорожала на 5-8% за год и в среднем составила 3-3,5 тысячи рублей за этот объем. Медианная цена за продукцию в России за 1 килограмм выросла на 3%, до чуть больше 7 тысяч рублей. В свою очередь в Москве показатель увеличился на 5%, превысив 7,6 тысячи рублей. По данным Росстата, за август красная икра в России подорожала на 2,3% - это максимальный месячный прирост цены на нее с ноября 2022 года. В то же время в годовом выражении, по последним данным статистического ведомства, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%, до 5,9 тысячи рублей.

https://ria.ru/20240904/vef-1970422058.html

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россия

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россия, москва, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)