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Исследование: москвичи стали есть икры меньше, чем в среднем по России - РИА Новости, 17.09.2024
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01:34 17.09.2024
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Исследование: москвичи стали есть икры меньше, чем в среднем по России
Исследование: москвичи стали есть икры меньше, чем в среднем по России - РИА Новости, 17.09.2024
Исследование: москвичи стали есть икры меньше, чем в среднем по России
Москвичи за год стали есть икры меньше, чем в среднем по России: спрос в столице уменьшился на 13% против снижения на 10% по стране, подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T01:34
2024-09-17T01:34
россия
москва
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москвичи за год стали есть икры меньше, чем в среднем по России: спрос в столице уменьшился на 13% против снижения на 10% по стране, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Число покупок по России в августе 2024 года ниже на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года... Число покупок по Москве в августе 2024 года ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в исследовании. Как отмечается, красную икру чаще всего покупают в банках по 250-300 грамм. Так, по стране продукция подорожала на 5-8% за год и в среднем составила 3-3,5 тысячи рублей за этот объем. Медианная цена за продукцию в России за 1 килограмм выросла на 3%, до чуть больше 7 тысяч рублей. В свою очередь в Москве показатель увеличился на 5%, превысив 7,6 тысячи рублей. По данным Росстата, за август красная икра в России подорожала на 2,3% - это максимальный месячный прирост цены на нее с ноября 2022 года. В то же время в годовом выражении, по последним данным статистического ведомства, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%, до 5,9 тысячи рублей.
https://ria.ru/20240904/vef-1970422058.html
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россия, москва, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Москва, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Исследование: москвичи стали есть икры меньше, чем в среднем по России

"Чек Индекс": москвичи за год стали есть икры меньше, чем в среднем по России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве
Продажа красной икры на Рынке на Ленинском в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Продажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москвичи за год стали есть икры меньше, чем в среднем по России: спрос в столице уменьшился на 13% против снижения на 10% по стране, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Число покупок по России в августе 2024 года ниже на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года... Число покупок по Москве в августе 2024 года ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в исследовании.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Глава Росрыболовства рассказал о ценах на черную икру
4 сентября, 08:42
Как отмечается, красную икру чаще всего покупают в банках по 250-300 грамм. Так, по стране продукция подорожала на 5-8% за год и в среднем составила 3-3,5 тысячи рублей за этот объем.
Медианная цена за продукцию в России за 1 килограмм выросла на 3%, до чуть больше 7 тысяч рублей. В свою очередь в Москве показатель увеличился на 5%, превысив 7,6 тысячи рублей.
По данным Росстата, за август красная икра в России подорожала на 2,3% - это максимальный месячный прирост цены на нее с ноября 2022 года. В то же время в годовом выражении, по последним данным статистического ведомства, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%, до 5,9 тысячи рублей.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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5 сентября, 15:17
 
РоссияМоскваЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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