Исследование: москвичи стали есть икры меньше, чем в среднем по России
"Чек Индекс": москвичи за год стали есть икры меньше, чем в среднем по России
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве
Продажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москвичи за год стали есть икры меньше, чем в среднем по России: спрос в столице уменьшился на 13% против снижения на 10% по стране, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Число покупок по России в августе 2024 года ниже на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года... Число покупок по Москве в августе 2024 года ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в исследовании.
Глава Росрыболовства рассказал о ценах на черную икру
4 сентября, 08:42
Как отмечается, красную икру чаще всего покупают в банках по 250-300 грамм. Так, по стране продукция подорожала на 5-8% за год и в среднем составила 3-3,5 тысячи рублей за этот объем.
Медианная цена за продукцию в России за 1 килограмм выросла на 3%, до чуть больше 7 тысяч рублей. В свою очередь в Москве показатель увеличился на 5%, превысив 7,6 тысячи рублей.
По данным Росстата, за август красная икра в России подорожала на 2,3% - это максимальный месячный прирост цены на нее с ноября 2022 года. В то же время в годовом выражении, по последним данным статистического ведомства, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%, до 5,9 тысячи рублей.