https://ria.ru/20240917/iran-1973295618.html

Иран призвал принять меры против Израиля после теракта в Ливане

Иран призвал принять меры против Израиля после теракта в Ливане - РИА Новости, 17.09.2024

Иран призвал принять меры против Израиля после теракта в Ливане

Массовый подрыв пейджеров в Ливане, в организации которого подозревают Израиль, и в результате которого пострадали несколько тысяч человек, подвергает угрозе... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T23:39

2024-09-17T23:39

2024-09-17T23:39

в мире

ливан

израиль

ближний восток

биньямин нетаньяху

мид ирана

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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ТЕГЕРАН, 17 сен – РИА Новости. Массовый подрыв пейджеров в Ливане, в организации которого подозревают Израиль, и в результате которого пострадали несколько тысяч человек, подвергает угрозе мир и безопасность в регионе Ближнего Востока и в мире, мировое сообщество должно срочно принять меры против "безнаказанности преступных израильских властей", заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Этот сложный теракт, в действительности являющийся своего рода массовым убийством, еще раз ясно доказывает, что израильский режим, помимо военных преступлений и геноцида палестинского народа, подвергает серьезной угрозе мир и безопасность на региональном и международном уровне. На этом основании борьба против терактов (израильского - ред.) режима и исходящих от него угроз представляет собой очевидную потребность, и необходимо, чтобы мировое сообщество срочно приняло меры в целях противостояния безнаказанности преступных израильских властей", - приводит слова Канаани официальный Telegram-канал МИД Ирана. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более четырех тысяч человек, 11 погибли. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html

https://ria.ru/20240917/livan-1973228681.html

ливан

израиль

ближний восток

иран

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в мире, ливан, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, мид ирана, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, иран