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Посол Ирана в Ливане получил ранения лица и руки, сообщили СМИ
Посол Ирана в Ливане получил ранения лица и руки, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Посол Ирана в Ливане получил ранения лица и руки, сообщили СМИ
Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил ранения лица и руки при взрыве пейджера, принадлежащего одному из его телохранителей, сообщает агентство Tasnim со... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:22
2024-09-17T20:22
2024-09-17T20:22
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детонация сотен пейджеров в ливане
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ТЕГЕРАН, 17 сен - РИА Новости. Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил ранения лица и руки при взрыве пейджера, принадлежащего одному из его телохранителей, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник . Ранее иранское государственное агентство Mehr информировало, что Моджтаба Амани получил ранения в результате взрыва своего пейджера. Посольство Ирана в Ливане уточняло в сообщении в соцсети Х, что Амани получил незначительные ранения, общее состояние посла как хорошее. "Посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани получил ранения руки и лица в результате взрыва пейджера одного из его телохранителей", - говорится в сообщении агентства. Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что в результате детонации пейджеров ранения получили сотни граждан в разных районах Ливана. По данным СМИ, больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены раненными.
https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html
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в мире, иран, ливан, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане, происшествия
В мире, Иран, Ливан, Бейрут, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Происшествия
Посол Ирана в Ливане получил ранения лица и руки, сообщили СМИ
Tasnim: посол Ирана в Ливане получил ранения из-за пейджера телохранителя