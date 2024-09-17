https://ria.ru/20240917/iran-1973274196.html

Посол Ирана в Ливане получил ранения лица и руки, сообщили СМИ

Посол Ирана в Ливане получил ранения лица и руки, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024

Посол Ирана в Ливане получил ранения лица и руки, сообщили СМИ

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил ранения лица и руки при взрыве пейджера, принадлежащего одному из его телохранителей, сообщает агентство Tasnim со... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:22

2024-09-17T20:22

2024-09-17T20:22

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ливан

бейрут

детонация сотен пейджеров в ливане

происшествия

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ТЕГЕРАН, 17 сен - РИА Новости. Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил ранения лица и руки при взрыве пейджера, принадлежащего одному из его телохранителей, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник . Ранее иранское государственное агентство Mehr информировало, что Моджтаба Амани получил ранения в результате взрыва своего пейджера. Посольство Ирана в Ливане уточняло в сообщении в соцсети Х, что Амани получил незначительные ранения, общее состояние посла как хорошее. "Посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани получил ранения руки и лица в результате взрыва пейджера одного из его телохранителей", - говорится в сообщении агентства. Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что в результате детонации пейджеров ранения получили сотни граждан в разных районах Ливана. По данным СМИ, больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены раненными.

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973244064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, ливан, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане, происшествия