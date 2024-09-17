https://ria.ru/20240917/irak-1973294682.html

Ирак направит в Ливан врачей для оказания помощи пострадавшим

Ирак направит в Ливан врачей для оказания помощи пострадавшим - РИА Новости, 17.09.2024

Ирак направит в Ливан врачей для оказания помощи пострадавшим

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился во вторник направить в Ливан бригады врачей для оказания медицинской помощи пострадавшим при детонации... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T23:34

2024-09-17T23:34

2024-09-17T23:34

в мире

ливан

ирак

израиль

биньямин нетаньяху

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани распорядился во вторник направить в Ливан бригады врачей для оказания медицинской помощи пострадавшим при детонации пейджеров, власти страны призвали к международному вмешательству в ситуацию, говорится в поступившем РИА Новости сообщении официального представителя правительства Ирака Бассема аль-Авади. "Правительство Ирака следит за развитием опасных событий в области безопасности, происходящих в Ливане, а также за сионистской кибератакой, которая привела к смерти и ранениям большого числа мирных жителей... Премьер-министр Мухаммед ас-Судани распорядился направить иракских врачей и бригады скорой помощи в братский Ливан для оказания срочной помощи и облегчения боли раненых ни в чем не повинных гражданских лиц", - отмечается в сообщении. "Эти события в дополнение к другим постоянным угрозам и нападениям со стороны оккупационного государства, а также угрозе начала широкомасштабной войны в Ливане представляют собой ситуацию, требующую срочного международного вмешательства, чтобы не допустить расширения круга войны, которая была направлена против населения сектора Газа, а также гражданского населения на Западном берегу и в Южном Ливане, но это не удерживает оккупационную армию от реализации планов по захвату новых земель", - указал представитель правительства Ирака. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более четырех тысяч человек, 11 погибли. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

https://ria.ru/20240917/livan-1973251632.html

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в мире, ливан, ирак, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане