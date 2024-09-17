https://ria.ru/20240917/interpol-1973277127.html

МВД планирует прикомандировать полицейских к генсекретариату Интерпола

МВД планирует прикомандировать полицейских к генсекретариату Интерпола - РИА Новости, 17.09.2024

МВД планирует прикомандировать полицейских к генсекретариату Интерпола

МВД России намерено начать командировать полицейских для сотрудничества в генеральный секретариат Интерпола в качестве международных сотрудников, следует из... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:38

2024-09-17T20:38

2024-09-17T20:43

россия

интерпол

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. МВД России намерено начать командировать полицейских для сотрудничества в генеральный секретариат Интерпола в качестве международных сотрудников, следует из проекта указа президента России, разработанного ведомством и размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.Соответствующие изменения предлагается внести в указ президента "Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола"."Основной целью разработки проекта указа является создание правовых оснований для прикомандирования сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (далее – сотрудники) к Генеральному секретариату Интерпола", - говорится в сообщении.В документе уточняется, что в настоящее время МВД России не имеет правовых оснований для прикомандирования своих сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола, что исключает возможность представительства России в деятельности его подразделений в качестве международных сотрудников и "отрицательно сказывается на имидже нашей страны"."В связи с изложенным, а также в целях повышения эффективности использования возможностей и инструментов Интерпола в борьбе с преступностью министерством предлагается внести изменение в указ, дополнив его пунктом 6, которым МВД России разрешается прикомандирование сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола на условиях, которые действуют в организации", - уточняется в пояснительной записке к проекту указа.Так как процедура прикомандирования к Интерполу отличается от всех нормативно урегулированных вариантов направления сотрудников за пределы России, проектом указа предусматривается разработка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок прикомандирования сотрудников российских органов внутренних дел к Генеральному секретариату Интерпола, а также особенности обеспечения их денежным довольствием и прохождения ими службы в органах внутренних дел Российской Федерации ‎в период прикомандирования.Также проектом указа предполагается поручить правительству России обеспечить финансирование расходов на командирование российских полицейских в генеральному секретариату Интерпола. Для этого предполагается внесение изменений в распоряжение правительства РФ.По данным МВД, Россия является членом Интерпола с 1990 года. По состоянию на 1 января 2024 года, в состав организации входят ‎196 стран, что делает его первой по численности международной межправительственной организацией.МВД России будет согласовывать свои действия в работе с Интерполом с Генпрокуратурой, СК, МЧС, Минюстом, ФСИН, ФССП, ФСБ и ФТС, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации 23 мая.

https://ria.ru/20240626/interpol-1955644906.html

https://ria.ru/20240825/interpol-1968384535.html

https://ria.ru/20240621/sotrudnichestvo-1954643345.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, интерпол, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)