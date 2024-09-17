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МВД планирует прикомандировать полицейских к генсекретариату Интерпола - РИА Новости, 17.09.2024
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20:38 17.09.2024 (обновлено: 20:43 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/interpol-1973277127.html
МВД планирует прикомандировать полицейских к генсекретариату Интерпола
МВД планирует прикомандировать полицейских к генсекретариату Интерпола - РИА Новости, 17.09.2024
МВД планирует прикомандировать полицейских к генсекретариату Интерпола
МВД России намерено начать командировать полицейских для сотрудничества в генеральный секретариат Интерпола в качестве международных сотрудников, следует из... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:38
2024-09-17T20:43
россия
интерпол
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. МВД России намерено начать командировать полицейских для сотрудничества в генеральный секретариат Интерпола в качестве международных сотрудников, следует из проекта указа президента России, разработанного ведомством и размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.Соответствующие изменения предлагается внести в указ президента "Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола"."Основной целью разработки проекта указа является создание правовых оснований для прикомандирования сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (далее – сотрудники) к Генеральному секретариату Интерпола", - говорится в сообщении.В документе уточняется, что в настоящее время МВД России не имеет правовых оснований для прикомандирования своих сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола, что исключает возможность представительства России в деятельности его подразделений в качестве международных сотрудников и "отрицательно сказывается на имидже нашей страны"."В связи с изложенным, а также в целях повышения эффективности использования возможностей и инструментов Интерпола в борьбе с преступностью министерством предлагается внести изменение в указ, дополнив его пунктом 6, которым МВД России разрешается прикомандирование сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола на условиях, которые действуют в организации", - уточняется в пояснительной записке к проекту указа.Так как процедура прикомандирования к Интерполу отличается от всех нормативно урегулированных вариантов направления сотрудников за пределы России, проектом указа предусматривается разработка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок прикомандирования сотрудников российских органов внутренних дел к Генеральному секретариату Интерпола, а также особенности обеспечения их денежным довольствием и прохождения ими службы в органах внутренних дел Российской Федерации ‎в период прикомандирования.Также проектом указа предполагается поручить правительству России обеспечить финансирование расходов на командирование российских полицейских в генеральному секретариату Интерпола. Для этого предполагается внесение изменений в распоряжение правительства РФ.По данным МВД, Россия является членом Интерпола с 1990 года. По состоянию на 1 января 2024 года, в состав организации входят ‎196 стран, что делает его первой по численности международной межправительственной организацией.МВД России будет согласовывать свои действия в работе с Интерполом с Генпрокуратурой, СК, МЧС, Минюстом, ФСИН, ФССП, ФСБ и ФТС, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации 23 мая.
https://ria.ru/20240626/interpol-1955644906.html
https://ria.ru/20240825/interpol-1968384535.html
https://ria.ru/20240621/sotrudnichestvo-1954643345.html
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россия, интерпол, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Интерпол, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД планирует прикомандировать полицейских к генсекретариату Интерпола

МВД хочет командировать полицейских для сотрудничества в секретариат Интерпола

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. МВД России намерено начать командировать полицейских для сотрудничества в генеральный секретариат Интерпола в качестве международных сотрудников, следует из проекта указа президента России, разработанного ведомством и размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.
Соответствующие изменения предлагается внести в указ президента "Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола".
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"Основной целью разработки проекта указа является создание правовых оснований для прикомандирования сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (далее – сотрудники) к Генеральному секретариату Интерпола", - говорится в сообщении.
В документе уточняется, что в настоящее время МВД России не имеет правовых оснований для прикомандирования своих сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола, что исключает возможность представительства России в деятельности его подразделений в качестве международных сотрудников и "отрицательно сказывается на имидже нашей страны".
"В связи с изложенным, а также в целях повышения эффективности использования возможностей и инструментов Интерпола в борьбе с преступностью министерством предлагается внести изменение в указ, дополнив его пунктом 6, которым МВД России разрешается прикомандирование сотрудников к Генеральному секретариату Интерпола на условиях, которые действуют в организации", - уточняется в пояснительной записке к проекту указа.
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Так как процедура прикомандирования к Интерполу отличается от всех нормативно урегулированных вариантов направления сотрудников за пределы России, проектом указа предусматривается разработка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок прикомандирования сотрудников российских органов внутренних дел к Генеральному секретариату Интерпола, а также особенности обеспечения их денежным довольствием и прохождения ими службы в органах внутренних дел Российской Федерации ‎в период прикомандирования.
Также проектом указа предполагается поручить правительству России обеспечить финансирование расходов на командирование российских полицейских в генеральному секретариату Интерпола. Для этого предполагается внесение изменений в распоряжение правительства РФ.
По данным МВД, Россия является членом Интерпола с 1990 года. По состоянию на 1 января 2024 года, в состав организации входят ‎196 стран, что делает его первой по численности международной межправительственной организацией.
МВД России будет согласовывать свои действия в работе с Интерполом с Генпрокуратурой, СК, МЧС, Минюстом, ФСИН, ФССП, ФСБ и ФТС, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации 23 мая.
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РоссияИнтерполМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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