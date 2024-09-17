Рейтинг@Mail.ru
Intel приостановит проекты по строительству заводов в Германии и Польше - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/intel-1973114825.html
Intel приостановит проекты по строительству заводов в Германии и Польше
Intel приостановит проекты по строительству заводов в Германии и Польше - РИА Новости, 17.09.2024
Intel приостановит проекты по строительству заводов в Германии и Польше
Компания Intel изменила инвестиционные планы и приостанавливает проекты по строительству заводов в Германии и Польше на два года, сообщил министр цифровых... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:13
2024-09-17T10:13
экономика
польша
германия
европа
матеуш моравецкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228176_0:261:3095:2002_1920x0_80_0_0_7936f5400117317d9a314d90dcfd4af6.jpg
ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости. Компания Intel изменила инвестиционные планы и приостанавливает проекты по строительству заводов в Германии и Польше на два года, сообщил министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети Х. "Intel приостанавливает на два года свои ключевые инвестиции в Европе, включая строительство завода в Польше, из-за глобальных финансовых проблем компании. Об этом мне сообщил глава Intel Пэт Гелсингер", - написал Гавковский. Глава ведомства отметил, что в последние месяцы в Польше велась работа по подготовке стратегических инвестиций в полупроводниковую отрасль. "На прошлой неделе мы получили зеленый свет от Европейской комиссии на подачу заявки на государственную помощь для Intel", - напомнил он. Министр заверил, что данный опыт позволит Польше "эффективно реализовывать подобные проекты" в будущем. В свою очередь, польское минцифры в заявлении по поводу изменения планов Intel подчеркнуло, что страна "открыта для интенсивной поддержки других инвестиций в полупроводниковую отрасль в ближайшие месяцы". Привлечение Intel в Польшу было одним из флагманских проектов прежнего правительства Польши во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Предполагалось, что этот проект станет крупнейшей прямой иностранной инвестицией в республике. В июне 2023 года Intel объявила об общих инвестициях в размере около 4,6 миллиарда долларов в запуск завода по интеграции и тестированию полупроводников в Менкине недалеко от Вроцлава. Стоимость запланированной государственной помощи, распределенной на 2024-2026 годы, должна была составить более 7,4 миллиарда злотых (1,85 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20240912/ssha-1972192692.html
https://ria.ru/20240827/mintsifry-1968783615.html
https://ria.ru/20240429/poluprovodniki-1942989153.html
польша
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228176_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_fee0d3f039d3860b7964c24635ee4afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, польша, германия, европа, матеуш моравецкий
Экономика, Польша, Германия, Европа, Матеуш Моравецкий
Intel приостановит проекты по строительству заводов в Германии и Польше

Intel приостановит проекты по строительству заводов в ФРГ и Польше на два года

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel
Логотип компании Intel - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Paul Sakuma
Логотип компании Intel. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости. Компания Intel изменила инвестиционные планы и приостанавливает проекты по строительству заводов в Германии и Польше на два года, сообщил министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети Х.
"Intel приостанавливает на два года свои ключевые инвестиции в Европе, включая строительство завода в Польше, из-за глобальных финансовых проблем компании. Об этом мне сообщил глава Intel Пэт Гелсингер", - написал Гавковский.
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России
12 сентября, 00:18
Глава ведомства отметил, что в последние месяцы в Польше велась работа по подготовке стратегических инвестиций в полупроводниковую отрасль.
"На прошлой неделе мы получили зеленый свет от Европейской комиссии на подачу заявки на государственную помощь для Intel", - напомнил он.
Министр заверил, что данный опыт позволит Польше "эффективно реализовывать подобные проекты" в будущем.
В свою очередь, польское минцифры в заявлении по поводу изменения планов Intel подчеркнуло, что страна "открыта для интенсивной поддержки других инвестиций в полупроводниковую отрасль в ближайшие месяцы".
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Минцифры хочет обязать IT-компании отчислять часть сэкономленных налогов
27 августа, 16:11
Привлечение Intel в Польшу было одним из флагманских проектов прежнего правительства Польши во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Предполагалось, что этот проект станет крупнейшей прямой иностранной инвестицией в республике.
В июне 2023 года Intel объявила об общих инвестициях в размере около 4,6 миллиарда долларов в запуск завода по интеграции и тестированию полупроводников в Менкине недалеко от Вроцлава. Стоимость запланированной государственной помощи, распределенной на 2024-2026 годы, должна была составить более 7,4 миллиарда злотых (1,85 миллиарда долларов).
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Китай выразил беспокойство из-за планов Японии по экспорту полупроводников
29 апреля, 07:42
 
ЭкономикаПольшаГерманияЕвропаМатеуш Моравецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала