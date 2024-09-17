https://ria.ru/20240917/intel-1973114825.html

Intel приостановит проекты по строительству заводов в Германии и Польше

Intel приостановит проекты по строительству заводов в Германии и Польше - РИА Новости, 17.09.2024

Intel приостановит проекты по строительству заводов в Германии и Польше

Компания Intel изменила инвестиционные планы и приостанавливает проекты по строительству заводов в Германии и Польше на два года, сообщил министр цифровых... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:13

2024-09-17T10:13

2024-09-17T10:13

экономика

польша

германия

европа

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 17 сен - РИА Новости. Компания Intel изменила инвестиционные планы и приостанавливает проекты по строительству заводов в Германии и Польше на два года, сообщил министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети Х. "Intel приостанавливает на два года свои ключевые инвестиции в Европе, включая строительство завода в Польше, из-за глобальных финансовых проблем компании. Об этом мне сообщил глава Intel Пэт Гелсингер", - написал Гавковский. Глава ведомства отметил, что в последние месяцы в Польше велась работа по подготовке стратегических инвестиций в полупроводниковую отрасль. "На прошлой неделе мы получили зеленый свет от Европейской комиссии на подачу заявки на государственную помощь для Intel", - напомнил он. Министр заверил, что данный опыт позволит Польше "эффективно реализовывать подобные проекты" в будущем. В свою очередь, польское минцифры в заявлении по поводу изменения планов Intel подчеркнуло, что страна "открыта для интенсивной поддержки других инвестиций в полупроводниковую отрасль в ближайшие месяцы". Привлечение Intel в Польшу было одним из флагманских проектов прежнего правительства Польши во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Предполагалось, что этот проект станет крупнейшей прямой иностранной инвестицией в республике. В июне 2023 года Intel объявила об общих инвестициях в размере около 4,6 миллиарда долларов в запуск завода по интеграции и тестированию полупроводников в Менкине недалеко от Вроцлава. Стоимость запланированной государственной помощи, распределенной на 2024-2026 годы, должна была составить более 7,4 миллиарда злотых (1,85 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20240912/ssha-1972192692.html

https://ria.ru/20240827/mintsifry-1968783615.html

https://ria.ru/20240429/poluprovodniki-1942989153.html

польша

германия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, польша, германия, европа, матеуш моравецкий