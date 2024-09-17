https://ria.ru/20240917/inoagent-1973089681.html

Стало известно, что не позволило Земфире* покинуть ряды иноагентов

Стало известно, что не позволило Земфире* покинуть ряды иноагентов - РИА Новости, 17.09.2024

Стало известно, что не позволило Земфире* покинуть ряды иноагентов

Признанная иноагентом певица Земфира* занималась антироссийской политической деятельностью, распространяла материалы с негативной оценкой спецоперации, а также... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T04:13

2024-09-17T04:13

2024-09-17T11:58

земфира

московский городской суд

u2

москва

украина

ирландия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Признанная иноагентом певица Земфира* занималась антироссийской политической деятельностью, распространяла материалы с негативной оценкой спецоперации, а также получала поддержку из трёх иностранных источников, говорится в судебном документе, размещенном на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Замоскворецкий суд Москвы ранее отклонил иск Земфиры* к Минюсту в связи с ее иноагентским статусом, затем Мосгорсуд утвердил это решение. В судебных документах отмечается, что, согласно сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, Земфира* получала средства от британской, немецкой и ирландской организаций. "Суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении административного иска ... суд исходит из того, что Рамазанова* З.Т. является физическим лицом, получившим поддержку от иностранного источника, распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы, содержащие негативные мнения о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвует в создании указанных сообщений и материалов, а также осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", - сказано в тексте документа. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук ранее сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор. Земфира* в середине сентября обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов в Верховном суде.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240917/dokumenty-1973088490.html

https://ria.ru/20240916/inoagent-1972878064.html

москва

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