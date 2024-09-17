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Стало известно, что не позволило Земфире* покинуть ряды иноагентов - РИА Новости, 17.09.2024
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04:13 17.09.2024 (обновлено: 11:58 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/inoagent-1973089681.html
Стало известно, что не позволило Земфире* покинуть ряды иноагентов
Стало известно, что не позволило Земфире* покинуть ряды иноагентов - РИА Новости, 17.09.2024
Стало известно, что не позволило Земфире* покинуть ряды иноагентов
Признанная иноагентом певица Земфира* занималась антироссийской политической деятельностью, распространяла материалы с негативной оценкой спецоперации, а также... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T04:13
2024-09-17T11:58
земфира
московский городской суд
u2
москва
украина
ирландия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Признанная иноагентом певица Земфира* занималась антироссийской политической деятельностью, распространяла материалы с негативной оценкой спецоперации, а также получала поддержку из трёх иностранных источников, говорится в судебном документе, размещенном на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Замоскворецкий суд Москвы ранее отклонил иск Земфиры* к Минюсту в связи с ее иноагентским статусом, затем Мосгорсуд утвердил это решение. В судебных документах отмечается, что, согласно сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, Земфира* получала средства от британской, немецкой и ирландской организаций. "Суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении административного иска ... суд исходит из того, что Рамазанова* З.Т. является физическим лицом, получившим поддержку от иностранного источника, распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы, содержащие негативные мнения о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвует в создании указанных сообщений и материалов, а также осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", - сказано в тексте документа. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук ранее сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор. Земфира* в середине сентября обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов в Верховном суде.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240917/dokumenty-1973088490.html
https://ria.ru/20240916/inoagent-1972878064.html
москва
украина
ирландия
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земфира, московский городской суд, u2, москва, украина, ирландия
Земфира, Московский городской суд, U2, Москва, Украина, Ирландия
Стало известно, что не позволило Земфире* покинуть ряды иноагентов

Документ: политдеятельность против РФ не дала Земфире покинуть ряды иноагентов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Земфира*
Певица Земфира* - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певица Земфира*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Признанная иноагентом певица Земфира* занималась антироссийской политической деятельностью, распространяла материалы с негативной оценкой спецоперации, а также получала поддержку из трёх иностранных источников, говорится в судебном документе, размещенном на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
Замоскворецкий суд Москвы ранее отклонил иск Земфиры* к Минюсту в связи с ее иноагентским статусом, затем Мосгорсуд утвердил это решение.
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В судебных документах отмечается, что, согласно сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, Земфира* получала средства от британской, немецкой и ирландской организаций.
"Суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении административного иска ... суд исходит из того, что Рамазанова* З.Т. является физическим лицом, получившим поддержку от иностранного источника, распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы, содержащие негативные мнения о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвует в создании указанных сообщений и материалов, а также осуществляет политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", - сказано в тексте документа.
Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук ранее сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.
Земфира* в середине сентября обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов в Верховном суде.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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