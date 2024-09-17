https://ria.ru/20240917/inoagent-1973087263.html

Суд отказал телеведущей Лазаревой* в снятии статуса иноагента

Суд отказал телеведущей Лазаревой* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 17.09.2024

Суд отказал телеведущей Лазаревой* в снятии статуса иноагента

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом) обжаловала в Верховном суде России отказ снять с нее данный статус, но в инстанции ей отказали, сообщил РИА... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T03:14

2024-09-17T03:14

2024-09-17T03:44

татьяна лазарева

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом) обжаловала в Верховном суде России отказ снять с нее данный статус, но в инстанции ей отказали, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев, представляющий в суде интересы Лазаревой*."Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов", — сказал Соловьев.Согласно судебным документам, Лазарева* утверждала, что статус иноагента подрывает к ней доверие в обществе.Минюст России внес Лазареву* в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года. Ранее ее дважды штрафовали за отсутствие маркировки в соцсетях на 40 и 30 тысяч рублей соответственно.В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, Замоскворецкий райсуд 10 июля вынес решение о заочном аресте Лазаревой*. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете).Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Ранее МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240916/poperechnyy-1973006451.html

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татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия