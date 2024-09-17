https://ria.ru/20240917/ikra-1973206000.html
Россия не планирует ограничивать экспорт красной икры, заявил Шестаков
Россия не планирует ограничивать экспорт красной икры, заявил Шестаков - РИА Новости, 17.09.2024
Россия не планирует ограничивать экспорт красной икры, заявил Шестаков
Россия не планирует ограничивать экспорт лососевых и красной икры, несмотря на низкую путину этого года, однако Росрыболовство предлагало ввести такую меру,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:04
2024-09-17T16:04
2024-09-17T16:14
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экономика
илья шестаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Россия не планирует ограничивать экспорт лососевых и красной икры, несмотря на низкую путину этого года, однако Росрыболовство предлагало ввести такую меру, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума."Пока мы такую меру не обсуждаем, не планируем. С учетом того, что, когда мы ее предлагали, ее не поддержали, поэтому пока не планируем", - сказал Шестаков, комментируя потенциальное ограничение на экспорт лососевых и красной икры.По предварительным данным Росрыболовства, на 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тысячи тонн. Шестаков ранее заявлял, что вылов ожидается на уровне 250-260 тысячи тонн.В 2023 году вылов лососей в РФ составил 609 тысяч тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тысяч тонн.
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россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика, илья шестаков
Россия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Экономика, Илья Шестаков
Россия не планирует ограничивать экспорт красной икры, заявил Шестаков
Шестаков: Россия не ограничит экспорт красной икры несмотря на низкую путину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Россия не планирует ограничивать экспорт лососевых и красной икры, несмотря на низкую путину этого года, однако Росрыболовство предлагало ввести такую меру, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума.
"Пока мы такую меру не обсуждаем, не планируем. С учетом того, что, когда мы ее предлагали, ее не поддержали, поэтому пока не планируем", - сказал Шестаков, комментируя потенциальное ограничение на экспорт лососевых и красной икры.
По предварительным данным Росрыболовства, на 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тысячи тонн. Шестаков ранее заявлял, что вылов ожидается на уровне 250-260 тысячи тонн.
В 2023 году вылов лососей в РФ составил 609 тысяч тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тысяч тонн.