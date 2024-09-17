https://ria.ru/20240917/ikra-1973206000.html

Россия не планирует ограничивать экспорт красной икры, заявил Шестаков

Россия не планирует ограничивать экспорт красной икры, заявил Шестаков - РИА Новости, 17.09.2024

Россия не планирует ограничивать экспорт красной икры, заявил Шестаков

Россия не планирует ограничивать экспорт лососевых и красной икры, несмотря на низкую путину этого года, однако Росрыболовство предлагало ввести такую меру,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:04

2024-09-17T16:04

2024-09-17T16:14

россия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

экономика

илья шестаков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Россия не планирует ограничивать экспорт лососевых и красной икры, несмотря на низкую путину этого года, однако Росрыболовство предлагало ввести такую меру, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума."Пока мы такую меру не обсуждаем, не планируем. С учетом того, что, когда мы ее предлагали, ее не поддержали, поэтому пока не планируем", - сказал Шестаков, комментируя потенциальное ограничение на экспорт лососевых и красной икры.По предварительным данным Росрыболовства, на 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тысячи тонн. Шестаков ранее заявлял, что вылов ожидается на уровне 250-260 тысячи тонн.В 2023 году вылов лососей в РФ составил 609 тысяч тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тысяч тонн.

https://ria.ru/20240912/ikra-1972207401.html

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россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика, илья шестаков