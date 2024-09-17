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Глава Росрыболовства рассказал о ситуации с красной икрой на рынке в России - РИА Новости, 17.09.2024
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16:04 17.09.2024 (обновлено: 16:41 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/ikra-1973205765.html
Глава Росрыболовства рассказал о ситуации с красной икрой на рынке в России
Глава Росрыболовства рассказал о ситуации с красной икрой на рынке в России - РИА Новости, 17.09.2024
Глава Росрыболовства рассказал о ситуации с красной икрой на рынке в России
Предложение красной икры на российском рынке в этом году будет гораздо меньше, чем в прошлом, а цены на нее определит рынок, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:04
2024-09-17T16:41
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
илья шестаков
экономика
дмитрий патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Предложение красной икры на российском рынке в этом году будет гораздо меньше, чем в прошлом, а цены на нее определит рынок, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума."Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будут в этом году", - сказал Шестаков, комментируя изменения цен на лососевые и красную икру в этом году.По предварительным данным Росрыболовства, на 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тысячи тонн. Шестаков ранее заявлял, что по итогам года вылов ожидается на уровне 250-260 тысячи тонн. В 2023 году вылов лососей в РФ достиг 609 тысяч тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тысяч тонн.При этом вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью РИА Новости в конце августа говорил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для их подорожания нет, а рост цен спекулятивен.
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россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), илья шестаков, экономика, дмитрий патрушев
Россия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Илья Шестаков, Экономика, Дмитрий Патрушев
Глава Росрыболовства рассказал о ситуации с красной икрой на рынке в России

Шестаков: предложение красной икры на рынке в РФ будет меньше, чем в прошлом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Продажа красной икры. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Предложение красной икры на российском рынке в этом году будет гораздо меньше, чем в прошлом, а цены на нее определит рынок, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума.
"Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будут в этом году", - сказал Шестаков, комментируя изменения цен на лососевые и красную икру в этом году.
По предварительным данным Росрыболовства, на 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тысячи тонн. Шестаков ранее заявлял, что по итогам года вылов ожидается на уровне 250-260 тысячи тонн. В 2023 году вылов лососей в РФ достиг 609 тысяч тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тысяч тонн.
При этом вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью РИА Новости в конце августа говорил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для их подорожания нет, а рост цен спекулятивен.
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РоссияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Илья ШестаковЭкономикаДмитрий Патрушев
 
 
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