https://ria.ru/20240917/grossi-1973101581.html

МАГАТЭ поддержит Казахстан по строительству АЭС, заявил Гросси

МАГАТЭ поддержит Казахстан по строительству АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 17.09.2024

МАГАТЭ поддержит Казахстан по строительству АЭС, заявил Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в период референдума по строительству АЭС, который состоится 6... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:45

2024-09-17T08:45

2024-09-17T08:55

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АСТАНА, 17 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в период референдума по строительству АЭС, который состоится 6 октября. Об этом написал минэнерго Казахстана в своём Telegram-канале."МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в этот важный период, обеспечивая программы безопасности, защиты и международного доверия", - приводит слова Гросси минэнерго Казахстана.В пресс-службе ведомства сообщили, что Гросси также обратил внимание на многолетнее сотрудничество с МАГАТЭ, особо отметив роль Астаны в размещении Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ на территории Казахстана.Сообщается, что в столице Австрии проходит 68-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ, Казахстан открыл национальный павильон, посвящённый развитию мирного атома, вкладу страны в глобальную ядерную безопасность и обеспечению стабильных поставок урана. В минэнерго добавили, что министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев, отметил, что проведении национального референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане соответствует ключевым принципам ООН, таким как демократическое участие, самоопределение, прозрачность и подотчётность.

https://ria.ru/20240916/magate-1972970007.html

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