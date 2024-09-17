МАГАТЭ поддержит Казахстан по строительству АЭС, заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ поддержит Казахстан в период референдума по строительству АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
АСТАНА, 17 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в период референдума по строительству АЭС, который состоится 6 октября. Об этом написал минэнерго Казахстана в своём Telegram-канале.
"МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в этот важный период, обеспечивая программы безопасности, защиты и международного доверия", - приводит слова Гросси минэнерго Казахстана.
В пресс-службе ведомства сообщили, что Гросси также обратил внимание на многолетнее сотрудничество с МАГАТЭ, особо отметив роль Астаны в размещении Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ на территории Казахстана.
Сообщается, что в столице Австрии проходит 68-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ, Казахстан открыл национальный павильон, посвящённый развитию мирного атома, вкладу страны в глобальную ядерную безопасность и обеспечению стабильных поставок урана. В минэнерго добавили, что министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев, отметил, что проведении национального референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане соответствует ключевым принципам ООН, таким как демократическое участие, самоопределение, прозрачность и подотчётность.
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