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МАГАТЭ поддержит Казахстан по строительству АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 17.09.2024
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08:45 17.09.2024 (обновлено: 08:55 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/grossi-1973101581.html
МАГАТЭ поддержит Казахстан по строительству АЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ поддержит Казахстан по строительству АЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 17.09.2024
МАГАТЭ поддержит Казахстан по строительству АЭС, заявил Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в период референдума по строительству АЭС, который состоится 6... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:45
2024-09-17T08:55
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АСТАНА, 17 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в период референдума по строительству АЭС, который состоится 6 октября. Об этом написал минэнерго Казахстана в своём Telegram-канале."МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в этот важный период, обеспечивая программы безопасности, защиты и международного доверия", - приводит слова Гросси минэнерго Казахстана.В пресс-службе ведомства сообщили, что Гросси также обратил внимание на многолетнее сотрудничество с МАГАТЭ, особо отметив роль Астаны в размещении Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ на территории Казахстана.Сообщается, что в столице Австрии проходит 68-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ, Казахстан открыл национальный павильон, посвящённый развитию мирного атома, вкладу страны в глобальную ядерную безопасность и обеспечению стабильных поставок урана. В минэнерго добавили, что министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев, отметил, что проведении национального референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане соответствует ключевым принципам ООН, таким как демократическое участие, самоопределение, прозрачность и подотчётность.
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магатэ, казахстан, астана, рафаэль гросси, оон, австрия, в мире
МАГАТЭ, Казахстан, Астана, Рафаэль Гросси, ООН, Австрия, В мире
МАГАТЭ поддержит Казахстан по строительству АЭС, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ поддержит Казахстан в период референдума по строительству АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 17 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в период референдума по строительству АЭС, который состоится 6 октября. Об этом написал минэнерго Казахстана в своём Telegram-канале.
"МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в этот важный период, обеспечивая программы безопасности, защиты и международного доверия", - приводит слова Гросси минэнерго Казахстана.
В пресс-службе ведомства сообщили, что Гросси также обратил внимание на многолетнее сотрудничество с МАГАТЭ, особо отметив роль Астаны в размещении Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ на территории Казахстана.
Сообщается, что в столице Австрии проходит 68-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ, Казахстан открыл национальный павильон, посвящённый развитию мирного атома, вкладу страны в глобальную ядерную безопасность и обеспечению стабильных поставок урана. В минэнерго добавили, что министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев, отметил, что проведении национального референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане соответствует ключевым принципам ООН, таким как демократическое участие, самоопределение, прозрачность и подотчётность.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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