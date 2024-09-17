https://ria.ru/20240917/gripp-1973095417.html
Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году
Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году - РИА Новости, 17.09.2024
Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году
Подъем заболеваемости гриппом в России в этом году наступит чуть позднее, ожидается, что это будет конец ноября - декабрь, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T07:03
2024-09-17T07:03
2024-09-17T07:03
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России в этом году наступит чуть позднее, ожидается, что это будет конец ноября - декабрь, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Летом этого года мы не регистрировали групповых случаев заболевания гриппом. Это позволяет предположить, что начало подъема заболеваемости наступит чуть позднее, чем в прошлом году. Скорее всего, это будет конец ноября - декабрь",- сказала Попова. Она отметила, что до 30 сентября регионы должны оценить готовность медицинских организаций к работе в период подъема заболеваемости. Нужно обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях, подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20240917/covid-19-1973092189.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году
Попова: подъем заболеваемости гриппом в 2024 году ожидается в конце ноября
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России в этом году наступит чуть позднее, ожидается, что это будет конец ноября - декабрь, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Летом этого года мы не регистрировали групповых случаев заболевания гриппом. Это позволяет предположить, что начало подъема заболеваемости наступит чуть позднее, чем в прошлом году. Скорее всего, это будет конец ноября - декабрь",- сказала Попова.
Она отметила, что до 30 сентября регионы должны оценить готовность медицинских организаций к работе в период подъема заболеваемости. Нужно обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях, подчеркнула Попова.