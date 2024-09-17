https://ria.ru/20240917/gripp-1973095417.html

Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году

Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году - РИА Новости, 17.09.2024

Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году

Подъем заболеваемости гриппом в России в этом году наступит чуть позднее, ожидается, что это будет конец ноября - декабрь, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T07:03

2024-09-17T07:03

2024-09-17T07:03

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России в этом году наступит чуть позднее, ожидается, что это будет конец ноября - декабрь, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Летом этого года мы не регистрировали групповых случаев заболевания гриппом. Это позволяет предположить, что начало подъема заболеваемости наступит чуть позднее, чем в прошлом году. Скорее всего, это будет конец ноября - декабрь",- сказала Попова. Она отметила, что до 30 сентября регионы должны оценить готовность медицинских организаций к работе в период подъема заболеваемости. Нужно обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях, подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20240917/covid-19-1973092189.html

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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество