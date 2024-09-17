Рейтинг@Mail.ru
Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/gripp-1973095417.html
Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году
Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году - РИА Новости, 17.09.2024
Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году
Подъем заболеваемости гриппом в России в этом году наступит чуть позднее, ожидается, что это будет конец ноября - декабрь, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T07:03
2024-09-17T07:03
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738076700_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_e9660b04722f39b6417b187b45c8fe0f.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России в этом году наступит чуть позднее, ожидается, что это будет конец ноября - декабрь, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Летом этого года мы не регистрировали групповых случаев заболевания гриппом. Это позволяет предположить, что начало подъема заболеваемости наступит чуть позднее, чем в прошлом году. Скорее всего, это будет конец ноября - декабрь",- сказала Попова. Она отметила, что до 30 сентября регионы должны оценить готовность медицинских организаций к работе в период подъема заболеваемости. Нужно обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях, подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20240917/covid-19-1973092189.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738076700_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_670cf5c8984298bc7dfd58886acbf774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Попова назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в 2024 году

Попова: подъем заболеваемости гриппом в 2024 году ожидается в конце ноября

© Pixabay / viktorpugno6Градусник
Градусник - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Pixabay / viktorpugno6
Градусник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России в этом году наступит чуть позднее, ожидается, что это будет конец ноября - декабрь, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Летом этого года мы не регистрировали групповых случаев заболевания гриппом. Это позволяет предположить, что начало подъема заболеваемости наступит чуть позднее, чем в прошлом году. Скорее всего, это будет конец ноября - декабрь",- сказала Попова.
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, предупредила Попова
Вчера, 05:17
Она отметила, что до 30 сентября регионы должны оценить готовность медицинских организаций к работе в период подъема заболеваемости. Нужно обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарств, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях, подчеркнула Попова.
 
РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала