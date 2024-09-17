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В Госдуме заявили, что ЕС заплатит за воровство российских активов - РИА Новости, 17.09.2024
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15:21 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/gosduma-1973195093.html
В Госдуме заявили, что ЕС заплатит за воровство российских активов
В Госдуме заявили, что ЕС заплатит за воровство российских активов - РИА Новости, 17.09.2024
В Госдуме заявили, что ЕС заплатит за воровство российских активов
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, заявил, что Евросоюз сторицей заплатит за воровство российских активов и передачу... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:21
2024-09-17T15:21
россия
украина
брюссель
михаил шеремет
валдис домбровскис
сергей лавров
евросоюз
g7
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, заявил, что Евросоюз сторицей заплатит за воровство российских активов и передачу доходов киевскому режиму. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что первый транш доходов от замороженных в ЕС российских суверенных активов в размере 1,4 миллиарда евро, которые были переведены на военную помощь Киеву в конце августа этого года, пошли преимущественно на оплату поставок Украине ПВО и боеприпасов. "Европа должна помнить, что России чужого не надо, но и своего она никому не отдаст, поэтому все присвоенные гоп-стопом деньги им придется вскорости вернуть сторицей и заплатить за публичное воровство наших активов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у руководства ЕС в Брюсселе, возможно из-за новых вспышек на солнце, произошло изменение самосознания, так как на словах они ратуют о мире, а на практике предпринимают новые шаги по дальнейшей эскалации и разжиганию спровоцированного ими же конфликта между Украиной и Россией. "Их решения несут хаос и полностью разрушают все устоявшиеся правила, нормы, обязательства и главное доверие к международной финансовой системе, которая была полностью завязана на державшемся на штыках ничем не обеспеченном долларе, и ставшем абсолютно нестабильном жульническом евро", - сказал депутат. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева "воровскими действиями" и предупредил, что Москва так или иначе ответит "взаимностью".
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971765084.html
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россия, украина, брюссель, михаил шеремет, валдис домбровскис, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear
Россия, Украина, Брюссель, Михаил Шеремет, Валдис Домбровскис, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear
В Госдуме заявили, что ЕС заплатит за воровство российских активов

Депутат: ЕС заплатит за воровство российских активов и их передачу Киеву

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, заявил, что Евросоюз сторицей заплатит за воровство российских активов и передачу доходов киевскому режиму.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что первый транш доходов от замороженных в ЕС российских суверенных активов в размере 1,4 миллиарда евро, которые были переведены на военную помощь Киеву в конце августа этого года, пошли преимущественно на оплату поставок Украине ПВО и боеприпасов.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Шойгу прокомментировал арест российских активов за рубежом
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"Европа должна помнить, что России чужого не надо, но и своего она никому не отдаст, поэтому все присвоенные гоп-стопом деньги им придется вскорости вернуть сторицей и заплатить за публичное воровство наших активов", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, у руководства ЕС в Брюсселе, возможно из-за новых вспышек на солнце, произошло изменение самосознания, так как на словах они ратуют о мире, а на практике предпринимают новые шаги по дальнейшей эскалации и разжиганию спровоцированного ими же конфликта между Украиной и Россией.
"Их решения несут хаос и полностью разрушают все устоявшиеся правила, нормы, обязательства и главное доверие к международной финансовой системе, которая была полностью завязана на державшемся на штыках ничем не обеспеченном долларе, и ставшем абсолютно нестабильном жульническом евро", - сказал депутат.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева "воровскими действиями" и предупредил, что Москва так или иначе ответит "взаимностью".
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В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов
Вчера, 11:14
 
РоссияУкраинаБрюссельМихаил ШереметВалдис ДомбровскисСергей ЛавровЕвросоюзG7Euroclear
 
 
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