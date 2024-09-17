https://ria.ru/20240917/gosduma-1973186894.html

В Госдуме назвали ядерные испытания внутренним делом России

В Госдуме назвали ядерные испытания внутренним делом России - РИА Новости, 17.09.2024

В Госдуме назвали ядерные испытания внутренним делом России

Совершенствование ядерной триады - гарантия безопасности России, а проведение ядерных испытаний и внесение изменений в ядерную доктрину - ее внутреннее дело,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:54

2024-09-17T14:54

2024-09-17T14:54

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Совершенствование ядерной триады - гарантия безопасности России, а проведение ядерных испытаний и внесение изменений в ядерную доктрину - ее внутреннее дело, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Центральный ядерный полигон Российской Федерации на архипелаге Новая Земля отмечает 70-летие со дня образования. "Проведение ядерных испытаний, как и изменение соответствующей доктрины, - внутрироссийское дело. Ядерная триада, её совершенствование и исследования, в том числе полевые - гарантия нашей безопасности", - сказал Толмачев. Он также отметил, что Россия должна и будет отвечать на вызовы времени, причем всеми средствами, которые у нее есть. "Напомню, что испытание "Царь-бомбы" в 1961 году привело вероятных противников в ужас. Бомба была ультимативным оружием, против которого любые снаряды американцев выглядели детскими игрушками. До сих пор на месте её взрыва, на полигоне "Сухой Нос" (на Новой Земле - ред.), ничего не растёт. Пусть наши современные противники почаще смотрят на эту картинку и представляют свои города", - заключил парламентарий. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о планах дальнейшего развития ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Он также заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. В августе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская доктрина использования ядерного оружия уже уточняется.

https://ria.ru/20240313/putin-1932629357.html

https://ria.ru/20240313/triada-1932629133.html

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россия, новая земля, владимир путин, сергей лавров, госдума рф, единая россия, в мире