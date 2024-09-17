https://ria.ru/20240917/gosduma-1973174408.html
Шульгинов, Матыцин, Белых и Казакова возглавили комитеты Госдумы
Шульгинов, Матыцин, Белых и Казакова возглавили комитеты Госдумы - РИА Новости, 17.09.2024
Шульгинов, Матыцин, Белых и Казакова возглавили комитеты Госдумы
Депутаты на пленарном заседании во вторник одобрили проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:02
2024-09-17T14:02
2024-09-17T14:07
госдума рф
политика
россия
ирина белых
ольга казакова
олег матыцин
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Депутаты на пленарном заседании во вторник одобрили проект постановления о назначении экс-министра энергетики РФ Николая Шульгинова на должность главы комитета ГД по энергетике, депутата ГД Ирины Белых - на должность главы комитета ГД по просвещению, депутата Ольги Казаковой - на должность главы комитета ГД по культуре и экс-министра спорта Олега Матыцина - на должность главы комитета ГД по спорту."Избрать депутата Государственной думы Шульгинова Николая Григорьевича на должность председателя комитета Государственной думы по энергетике... Избрать депутата Государственной думы Белых Ирину Викторовну на должность председателя комитета Государственной думы по просвещению... Избрать депутата Государственной думы Казакову Ольгу Михайловну на должность председателя комитета Государственной думы по культуре... Избрать депутата Государственной думы Матыцина Олега Васильевича на должность председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240917/abramchenko-1973174294.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, россия, ирина белых, ольга казакова, олег матыцин, выборы в россии — 2024
Госдума РФ, Политика, Россия, Ирина Белых, Ольга Казакова, Олег Матыцин, Выборы в России — 2024
Шульгинов, Матыцин, Белых и Казакова возглавили комитеты Госдумы
Госдума назначила Шульгинова, Матыцина, Белых и Казакову главами комитетов