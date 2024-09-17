https://ria.ru/20240917/gosduma-1973157387.html
Володин оценил эффективность российской политической системы
Володин оценил эффективность российской политической системы - РИА Новости, 17.09.2024
Володин оценил эффективность российской политической системы
Политическая система показала свою эффективность, так как более 90% граждан высказали поддержку парламентским партиям на прошедших выборах в единый день... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:11
2024-09-17T13:11
2024-09-17T13:11
политика
вячеслав володин
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Политическая система показала свою эффективность, так как более 90% граждан высказали поддержку парламентским партиям на прошедших выборах в единый день голосования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании осенней сессии 2024 года. "Вы знаете, что политическая система, созданная Владимиром Владимировичем Путиным, показала свою эффективность. И надо подчеркнуть, что прошедшие выборы в Единый день голосования сами за себя говорят, когда более 90% наших граждан высказали слова поддержки парламентским партиям", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он добавил, что политическая система работает, не только противодействует вызовам, но и обеспечивает обратную связь между избирателями и парламентом. "И нам, со своей стороны, конечно, надо делать всё для того, чтобы повышалась эффективность работы Государственной Думы", - добавил председатель ГД.
https://ria.ru/20240917/gosduma-1973142461.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Володин оценил эффективность российской политической системы
Володин: более 90% граждан высказали поддержку парламентским партиям в ЕДГ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Политическая система показала свою эффективность, так как более 90% граждан высказали поддержку парламентским партиям на прошедших выборах в единый день голосования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании осенней сессии 2024 года.
"Вы знаете, что политическая система, созданная Владимиром Владимировичем Путиным, показала свою эффективность. И надо подчеркнуть, что прошедшие выборы в Единый день голосования сами за себя говорят, когда более 90% наших граждан высказали слова поддержки парламентским партиям", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он добавил, что политическая система работает, не только противодействует вызовам, но и обеспечивает обратную связь между избирателями и парламентом.
"И нам, со своей стороны, конечно, надо делать всё для того, чтобы повышалась эффективность работы Государственной Думы", - добавил председатель ГД.