https://ria.ru/20240917/gosduma-1973157387.html

Володин оценил эффективность российской политической системы

Володин оценил эффективность российской политической системы - РИА Новости, 17.09.2024

Володин оценил эффективность российской политической системы

Политическая система показала свою эффективность, так как более 90% граждан высказали поддержку парламентским партиям на прошедших выборах в единый день... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:11

2024-09-17T13:11

2024-09-17T13:11

политика

вячеслав володин

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Политическая система показала свою эффективность, так как более 90% граждан высказали поддержку парламентским партиям на прошедших выборах в единый день голосования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании осенней сессии 2024 года. "Вы знаете, что политическая система, созданная Владимиром Владимировичем Путиным, показала свою эффективность. И надо подчеркнуть, что прошедшие выборы в Единый день голосования сами за себя говорят, когда более 90% наших граждан высказали слова поддержки парламентским партиям", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он добавил, что политическая система работает, не только противодействует вызовам, но и обеспечивает обратную связь между избирателями и парламентом. "И нам, со своей стороны, конечно, надо делать всё для того, чтобы повышалась эффективность работы Государственной Думы", - добавил председатель ГД.

https://ria.ru/20240917/gosduma-1973142461.html

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политика, вячеслав володин, госдума рф, выборы в россии — 2024