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Володин оценил эффективность российской политической системы - РИА Новости, 17.09.2024
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13:11 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/gosduma-1973157387.html
Володин оценил эффективность российской политической системы
Володин оценил эффективность российской политической системы - РИА Новости, 17.09.2024
Володин оценил эффективность российской политической системы
Политическая система показала свою эффективность, так как более 90% граждан высказали поддержку парламентским партиям на прошедших выборах в единый день... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:11
2024-09-17T13:11
политика
вячеслав володин
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Политическая система показала свою эффективность, так как более 90% граждан высказали поддержку парламентским партиям на прошедших выборах в единый день голосования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании осенней сессии 2024 года. "Вы знаете, что политическая система, созданная Владимиром Владимировичем Путиным, показала свою эффективность. И надо подчеркнуть, что прошедшие выборы в Единый день голосования сами за себя говорят, когда более 90% наших граждан высказали слова поддержки парламентским партиям", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он добавил, что политическая система работает, не только противодействует вызовам, но и обеспечивает обратную связь между избирателями и парламентом. "И нам, со своей стороны, конечно, надо делать всё для того, чтобы повышалась эффективность работы Государственной Думы", - добавил председатель ГД.
https://ria.ru/20240917/gosduma-1973142461.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Володин оценил эффективность российской политической системы

Володин: более 90% граждан высказали поддержку парламентским партиям в ЕДГ

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевГолосование на участке №3418 на выборах депутатов Мосгордумы
Голосование на участке №3418 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Голосование на участке №3418 на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Политическая система показала свою эффективность, так как более 90% граждан высказали поддержку парламентским партиям на прошедших выборах в единый день голосования, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании осенней сессии 2024 года.
"Вы знаете, что политическая система, созданная Владимиром Владимировичем Путиным, показала свою эффективность. И надо подчеркнуть, что прошедшие выборы в Единый день голосования сами за себя говорят, когда более 90% наших граждан высказали слова поддержки парламентским партиям", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он добавил, что политическая система работает, не только противодействует вызовам, но и обеспечивает обратную связь между избирателями и парламентом.
"И нам, со своей стороны, конечно, надо делать всё для того, чтобы повышалась эффективность работы Государственной Думы", - добавил председатель ГД.
Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Госдуме началось первое пленарное заседание осенней сессии
Вчера, 12:19
 
ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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