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В Госдуме началось первое пленарное заседание осенней сессии - РИА Новости, 17.09.2024
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12:19 17.09.2024 (обновлено: 12:34 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/gosduma-1973142461.html
В Госдуме началось первое пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме началось первое пленарное заседание осенней сессии - РИА Новости, 17.09.2024
В Госдуме началось первое пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:19
2024-09-17T12:34
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. Первое заседание осенней сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций. Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на сессию и календарь рассмотрения вопросов на сентябрь.
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме началось первое пленарное заседание осенней сессии

В Госдуме началось первое пленарное заседание осенней сессии 2024 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 сентября 2024
Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 сентября 2024
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии 2024 года, передает корреспондент РИА Новости.
Первое заседание осенней сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций.
Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на сессию и календарь рассмотрения вопросов на сентябрь.
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