https://ria.ru/20240917/gosduma-1973140954.html

В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка

В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка - РИА Новости, 17.09.2024

В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка

Депутаты Госдумы фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:16

2024-09-17T12:16

2024-09-17T12:16

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сергей миронов

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить единовременное пособие при рождении ребенка с 22,9 тысячи рублей до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба партии. Соответствующие поправки в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" будут внесены во вторник на рассмотрение Госдумы. "Настоящим проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что принятие данной инициативы создаст дополнительные стимулы для увеличения рождаемости во всех регионах России, а также поможет устранить существующее региональное неравенство. "Сегодня родители тратят немалые средства на содержание детей. Особенно дорого стоят товары для малышей, и в первые месяцы после рождения ребёнка расходы для многих семей просто катастрофические. Дети постоянно растут, купить надо столько всего, но у людей часто нет денег даже на приобретение самого необходимого. Конечно же, в первую очередь в ход идёт пособие по рождению на ребёнка, но сегодняшних 22,9 тысячи рублей на покупку коляски, детской кроватки и одежды недостаточно. Пособие надо увеличивать, и мы предлагаем повысить его в два с лишним раза до 50 тысяч рублей", - сказал Миронов, слова которого приводит пресс-служба партии.

https://radiosputnik.ru/20240828/semevedenie-1969058382.html

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общество, здоровье - общество, россия, сергей миронов, госдума рф