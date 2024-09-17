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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.09.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками во вторник, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:04
2024-09-17T13:04
2024-09-17T13:04
специальная военная операция на украине
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками во вторник, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что во вторник ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, из них два – кассетного типа по центру города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240916/gorlovka-1973000739.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель