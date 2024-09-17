https://ria.ru/20240917/gorlovka-1973156735.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.09.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками во вторник, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:04

2024-09-17T13:04

2024-09-17T13:04

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками во вторник, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что во вторник ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, из них два – кассетного типа по центру города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240916/gorlovka-1973000739.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия