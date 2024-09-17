В здании петербургской гимназии рухнул потолок
Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в гимназии в Петербурге
© Фото : Прокуратура г. Санкт-ПетербургМесто происшествия, где произошло частичное обрушение потолка гимназии на Казанской улице в Петербурге
Место происшествия, где произошло частичное обрушение потолка гимназии на Казанской улице в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения потолка гимназии на Казанской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства.
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"Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с частичным обрушением потолка в гимназии на Казанской улице", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия работу специализированных служб координируют работники прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
"В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению прав учащихся на безопасные условиях нахождения в образовательном учреждении, а также действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений", - уточнили в пресс-службе.
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