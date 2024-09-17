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В здании петербургской гимназии рухнул потолок - РИА Новости, 17.09.2024
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15:26 17.09.2024 (обновлено: 15:37 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/gimnaziya-1973196629.html
В здании петербургской гимназии рухнул потолок
В здании петербургской гимназии рухнул потолок - РИА Новости, 17.09.2024
В здании петербургской гимназии рухнул потолок
Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения потолка гимназии на Казанской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:26
2024-09-17T15:37
происшествия
санкт-петербург
прокуратура санкт-петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения потолка гимназии на Казанской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства. "Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с частичным обрушением потолка в гимназии на Казанской улице", - говорится в сообщении. Добавляется, что на месте происшествия работу специализированных служб координируют работники прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. "В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению прав учащихся на безопасные условиях нахождения в образовательном учреждении, а также действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений", - уточнили в пресс-службе.
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происшествия, санкт-петербург, прокуратура санкт-петербурга
Происшествия, Санкт-Петербург, Прокуратура Санкт-Петербурга
В здании петербургской гимназии рухнул потолок

Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в гимназии в Петербурге

© Фото : Прокуратура г. Санкт-ПетербургМесто происшествия, где произошло частичное обрушение потолка гимназии на Казанской улице в Петербурге
Место происшествия, где произошло частичное обрушение потолка гимназии на Казанской улице в Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербург
Место происшествия, где произошло частичное обрушение потолка гимназии на Казанской улице в Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения потолка гимназии на Казанской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства.
«
"Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с частичным обрушением потолка в гимназии на Казанской улице", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия работу специализированных служб координируют работники прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
"В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению прав учащихся на безопасные условиях нахождения в образовательном учреждении, а также действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений", - уточнили в пресс-службе.
Место обрушения потолка в одной из школ Москвы. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В московской школе упала часть потолка
3 апреля, 12:42
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПрокуратура Санкт-Петербурга
 
 
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