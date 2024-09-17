https://ria.ru/20240917/gimnaziya-1973196629.html

В здании петербургской гимназии рухнул потолок

В здании петербургской гимназии рухнул потолок - РИА Новости, 17.09.2024

В здании петербургской гимназии рухнул потолок

Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения потолка гимназии на Казанской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:26

2024-09-17T15:26

2024-09-17T15:37

происшествия

санкт-петербург

прокуратура санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения потолка гимназии на Казанской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ведомства. "Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с частичным обрушением потолка в гимназии на Казанской улице", - говорится в сообщении. Добавляется, что на месте происшествия работу специализированных служб координируют работники прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. "В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению прав учащихся на безопасные условиях нахождения в образовательном учреждении, а также действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, прокуратура санкт-петербурга