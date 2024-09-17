https://ria.ru/20240917/galkin-1973101414.html

Верховный суд не стал рассматривать жалобу иноагента Максима Галкина*

Верховный суд не стал рассматривать жалобу иноагента Максима Галкина* - РИА Новости, 17.09.2024

Верховный суд не стал рассматривать жалобу иноагента Максима Галкина*

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом шоумена Максима Галкина* на отказ в исключении его из данного реестра, сообщили РИА... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:42

2024-09-17T08:42

2024-09-17T20:36

иноагенты

россия

украина

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871788687_0:20:2957:1683_1920x0_80_0_0_fd674b72e44be0f20d9a16825b05a736.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Верховный суд России не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом шоумена Максима Галкина* на отказ в исключении его из данного реестра, сообщили РИА Новости в инстанции."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сказали в суде.В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина* из реестра иностранных агентов.Его представитель Екатерина Зубань тогда сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин* "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран". Также юрист отмечала, что никто и никогда не выбирал темы его выступлений.Летом прошлого года представитель Галкина* также пытался добиться его исключения из списка иноагентов, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Министерства юстиции России, позже апелляция утвердила решение.Шоумен решил не останавливаться и дошел Верховного суда.Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст России включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240916/poperechnyy-1973006451.html

россия

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иноагенты, россия, украина, израиль