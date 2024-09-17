https://ria.ru/20240917/galkin-1973101414.html
Верховный суд не стал рассматривать жалобу иноагента Максима Галкина*
Верховный суд не стал рассматривать жалобу иноагента Максима Галкина* - РИА Новости, 17.09.2024
Верховный суд не стал рассматривать жалобу иноагента Максима Галкина*
Верховный суд России не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом шоумена Максима Галкина* на отказ в исключении его из данного реестра, сообщили РИА... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:42
2024-09-17T08:42
2024-09-17T20:36
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Верховный суд России не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом шоумена Максима Галкина* на отказ в исключении его из данного реестра, сообщили РИА Новости в инстанции."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сказали в суде.В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина* из реестра иностранных агентов.Его представитель Екатерина Зубань тогда сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин* "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран". Также юрист отмечала, что никто и никогда не выбирал темы его выступлений.Летом прошлого года представитель Галкина* также пытался добиться его исключения из списка иноагентов, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Министерства юстиции России, позже апелляция утвердила решение.Шоумен решил не останавливаться и дошел Верховного суда.Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст России включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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иноагенты, россия, украина, израиль
иноагенты, Россия, Украина, Израиль
Верховный суд не стал рассматривать жалобу иноагента Максима Галкина*
Верховный суд не рассмотрел жалобу Галкина на отказ исключить его из иноагентов
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Верховный суд России не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом шоумена Максима Галкина* на отказ в исключении его из данного реестра, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сказали в суде.
В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина* из реестра иностранных агентов.
Его представитель Екатерина Зубань тогда сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин* "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины
либо других стран". Также юрист отмечала, что никто и никогда не выбирал темы его выступлений.
Летом прошлого года представитель Галкина* также пытался добиться его исключения из списка иноагентов, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Министерства юстиции России, позже апелляция утвердила решение.
Шоумен решил не останавливаться и дошел Верховного суда.
Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль
. В сентябре того же года Минюст России включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.