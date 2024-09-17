https://ria.ru/20240917/fukusima-1973098872.html

Попова оценила ситуацию с АЭС "Фукусима"

Попова оценила ситуацию с АЭС "Фукусима" - РИА Новости, 17.09.2024

Попова оценила ситуацию с АЭС "Фукусима"

Риски, связанные с АЭС "Фукусима", остаются, ситуация непростая, но пока отклонений в пробах не выявлено, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:13

2024-09-17T08:13

2024-09-17T08:13

анна попова

терсо

аэс "фукусима"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Риски, связанные с АЭС "Фукусима", остаются, ситуация непростая, но пока отклонений в пробах не выявлено, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Контроль ведется, и он достаточно плотный. На сегодняшний день настороженность с нашей стороны весьма высока. Естественно, мы отбираем пробы только в тех местах, которые нам доступны. В настоящее время отклонений мы не видим", - сказала Попова. Она отметила, что параллельно расширяется линейка фиксируемых показателей, чтобы ничего не пропустить. По словам Поповой, риски, вызванные действиями, связанными с "Фукусимой", безусловно, остаются, ситуацию следует рассматривать как непростую. Оператор АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В этом финансовом году, который длится с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20240718/fukusima-1960495914.html

https://ria.ru/20240910/fukusima-1971733503.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анна попова, терсо, аэс "фукусима", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире